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Politika

CHP'li Ensar Öğüt: Doğu’daki askerler 3 ay erken terhis olsun

CHP'li Ensar Öğüt, sadece bu askerlerin üç ay önce terhis edilmesiyle hem kendilerine hem de ailelerine büyük bir moral destek verileceğini vurguladı

10 Ekim 2012 19:12

 

CHP Milletvekili Ensar Öğüt, Doğu ve Güneydoğu illerinde askerlik yapanların üç ay önce terhis edilmesini istedi.
 
CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili Meclis Başkanlığı'na sunduğu bir kanun teklifi hakkında bilgi verdi.
 
Öğüt, zorunlu askerlik hizmeti kapsamında bazı askerlerin Antalya'da, Bodrum'da askerliğini yaparken, daha çok fakir aile çocukları olan başka askerlerin ise 15 ay Şırnak'ta, Van'da, Hakkari'de çarşı izni bile olmaksızın askerlik hizmetinde bulunduğunu ifade etti.
 
CHP'li Ensar Öğüt, sadece bu askerlerin üç ay önce terhis edilmesiyle hem kendilerine hem de ailelerine büyük bir moral destek verileceğini vurguladı.
 
Bu yönde Meclis’e verdiği kanun teklifine diğer parti gruplarından da destek beklediğini belirten Öğüt, teklifin kabulü halinde, Doğu ve Güneydoğu illerinde askerlik yapanların üç ay önce terhis edilmeleri yani 12 ay askerlik yapmalarının temin edilmesiyle bir eşitsizliğin önüne geçilmiş olacağını sözlerine ekledi.

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