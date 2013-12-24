CHP'li Engin Altay: Devlet iğfal edildi

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nun AKP’li milletvekillerinin katılmaması nedeniyle bugün çalışamamasına tepki gösterdi. İç tüzük gereği Meclis’in 15 günden fazla kapalı tutulamayacağını hatırlatan Altay, “İktidar partisinin Meclis’i 18 gün çalıştırmama anlayışını benimsemesi, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun üstünü örtme amaçlıdır” dedi.

Altay, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonunun yaşandığı bir dönemde iktidar partisinin TBMM’yi 18 gün kapalı tutma anlayışını benimsediğini, bu nedenle bugün Genel Kurul’un açılmadığını savundu. İçerisinde 4 bakan ve çocuklarının da bulunduğu en büyük yolsuzluk olayının yaşandığı böyle bir dönemde milli iradenin tecelli etmesinin engellendiğini iddia etti. Altay “Nereye kadar kaçacaklar bilmiyoruz ama Meclis'i kapalı tutmakla kamu vicdanından kaçamayacaklar. AKP, bu tutumuyla Meclis’ten kaçanlar partisi haline dönüştü” şeklinde konuştu.

'Kabe’den örtü de getirseler yolsuzluğu örtemezler'

Engin Altay, “Türkiye’yi bugün kim yönetiyor diye bir anket yapılsa, yüzde 80 oranında ‘Türkiye’yi hırsızlar yönetiyor’ sonucu çıkacaktır” iddiasında bulunurken 2014’ün millet ile AKP’nin hesaplaşma yılı olacağını ifade etti. Altay, “Kabe’den örtü de getirseler bu yolsuzlukların üstünü örtemezler. AKP ve onun iktidarı, önünde sonunda hesap vermekten kaçamayacak” dedi.

CHP’li Engin Altay, “yolsuzluk operasyonunun arkasında hükümet-cemaat çatışması olduğu” yönündeki bir soruya “Biz sonuçla ilgileniyoruz. AKP’nin cemaate ‘çete’ demesi, onların kirini temizleyemez. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz ama daha birkaç gün önce Meclis’te ben Egemen Bağış’a sordum 1,5 milyon doları aldın mı, almadın mı? diye. Şayet temiz olsaydı Genel Kurul’da çıkıp 'almadım' derdi ama kaçmayı tercih etti” yanıtını verdi.



'Yolsuzluğu her gün Meclis gündemine getireceğiz'



TBMM’nin aynı zamanda bir denetim organı olduğunu hatırlatan Altay, yolsuzluk olayının içinde aynı zamanda milletvekili olan 4 bakanın olduğunu vurgulayarak “Meclis, bu denetim görevini bugün yapmayacak da ne zaman yapacak? Devlet soyulmuş, devlet iğfal edilmiş, bunlar üstünü örtmeye çalışıyorlar” dedi. Altay, olaya adı karışan bakanların görevden alınmaması halinde, Meclis Genel Kurulu’nda gündem ne olursa olsun her gün yolsuzluk olayını belge ve bilgilerle sıcak tutacaklarını belirtti. Altay, iktidar partisinin sorumlu milletvekillerinin de gereğini yapmalarını beklediklerini vurguladı.

“Benim hırsızım iyidir” mantığıyla bir devletin yönetilemeyeceğini kaydeden Engin Altay, bir başka soru üzerine “Bunlarda yedirmeme gayreti var. Hep biz yiyelim istiyorlar. Onun için de İstanbul Emniyet Müdürü, savcılıkça ifadeye çağrılan şube müdürünü göndermeyerek yedirtmedi” dedi.



Meclis Genel Kurulu toplanamadı



Öte yandan, TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı’nın oluşmaması nedeniyle bugün toplanamadı. Başkanvekili Sadık Yakut, saat 15.00’te Genel Kurul’u açmak için yerine oturdu. Ancak katip üyelerden birinin gelmemesi üzerine “Divan’ın oluşmadığını” belirterek, yarın saat 15.00’te toplanmak üzere Genel Kurul’u kapattı.

Genel Kurul’a CHP’den 12 milletvekili gelirken, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın tek başına katıldığı, AKP’den ise bir milletvekilinin iktidar sıralarında ayakta beklediği görüldü. BDP’den ise katılım olmadı.