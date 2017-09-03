CHP'li Emir: Milletvekillerine yönelik operasyondan kaygılıyım

Son yayımlanan (26 Ağustos 2017) Olağan Üstü Hâl (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile birlikte milletvekillerine yönelik soruşturma açma yetkisinin hukuksuz bir biçimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmiş olmasını da ‘skandal’ bir uygulama olarak niteleyen, CHP Ankara Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, “Milletvekillerine yönelik bir operasyon dalgasından kaygılıyım. Bu yetki son derece tehlikeli bir yetkidir” dedi.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP Ankara Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte kamuoyunun gündemini meşgul edecek siyasal gelişmeleri BirGün’e yorumladı.

Emir, partisinin Adalet Kurultayı’nı, MHP’den ayrılan Meral Akşener ve destekçilerinin yeni parti hazırlığını, Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ söyleminin ardından AKP teşkilatlarında yapılan değişiklikleri, son KHK ile milletvekillerine soruşturma açma yetkisinin savcılığa verilmesini ve Aydınlık gazetesine açılan MİT TIR’ları davasının ardından tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun son durumunu değerlendirdi.

“Kurultay’ın etkilerini göreceğiz”

Emir, CHP’nin 26 Ağustos Cumartesi günü Çanakkale’de başlattığı ve dört gün süren Adalet Kurultayı’nda toplumun adalet talebinin en üst seviyeye taşındığının altını çizdi.



Emir, “Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı girişimlerimiz büyük bir ilgi gördü. Sadece CHP’liler değil, yoğunlaşan adaletsizliklere dönük AKP içinden de ciddi eleştiriler olduğunu gördük. Bu noktada bunun en azından toplumsal talepler açısından bayramdan sonra etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü adalete yönelik talepler, kurultay bildirgelerinde sınırlı kalmayacak taleplerdir” dedi.

“Metal yorgunluğu görünümlü FETÖ operasyonu”

AKP’nin toplumdaki yoğun adalet talebini anlayacağını ve adaleti sağlamak için hamleler yapacağını düşünmediğini dile getiren CHP’li Vekil, bunun yerine ‘parti içi temizliğin’ artacağını ifade etti.

AKP içerisinde Gülen yapılanmasına mensup üye ve yöneticilerin yargı yoluyla temizlenmediğine dikkati çeken Murat Emir, “Şimdiye kadar adli makamlar aracılığıyla yapmaktan çekindikleri FETÖ operasyonlarını ‘teşkilatları yenileme’ kılıfı ile yapıyorlar” diye konuştu.

“Operasyondan dalgası yaşanabilir”

Murat Emir, son yayımlanan OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile birlikte milletvekillerine yönelik soruşturma açma yetkisinin hukuksuz bir biçimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmiş olmasını da ‘skandal’ bir uygulama olarak niteledi.

Emir, “Milletvekillerine yönelik bir operasyon dalgasından kaygılıyım. Bu yetki son derece tehlikeli bir yetkidir” ifadelerini kullandı.

“Akşener’in partisine toplumsal talep var”

Meral Akşener’in liderliğini yaptığı yeni parti sürecine de değinen Murat Emir, Akşener’in bu süreci hızlandırmasına dikkati çekti. Kasım ayında kurulması planlanan yeni partinin kuruluşunun ekim ayına alındığını hatırlatan Emir, kurulacak yeni partiye ilişkin şunları söyledi:



“Yeni partinin kuruluşu ekim ayında resmen duyurulacak. O takvimin bir şekliyle sekteye uğraması ihtimali çok görünmüyor. Çünkü orada toplumsal bir talep olduğu görülüyor. Geniş halk yığınları, AKP’den de, politikalarından da, Türkiye’nin tek adama teslim edilmesinden de şikâyetçi. Türkiye’nin anayasızlaşmasına, parlamentosuzlaşmasına ve mahkemesizleşmesine bir tepki veriliyor ve görülüyor ki verilmeye de devam edilecek.”

“Enis Berberoğlu tahliye edilebilir”

Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Ceyhun Bozkurt hakkında, MİT TIR’larıyla ilgili haber nedeniyle iddianame hazırlandığını ve bunun aynı olaydan dolayı Berberoğlu hakkında hazırlanan iddianame ile aynı olmadığını dile getiren Emir, “Enis Berberoğlu, bu gelişmelerin ardından ilk mahkemede tahliye edilebilir” dedi.

MİT TIR’ları hakkında Aydınlık yöneticilerine 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendiğini, oysa Enis Berberoğlu’nun çok daha ağır iddialarla yargılandığını belirten Emir, şöyle devam etti; “İstanbul Başsavcısı’nın Aydınlık gazetesine açtığı MİT TIR’ları davasının içeriğini gördükten sonra Enis Berberoğlu’nun da tahliye edilmesini bekliyorum. Çünkü onlara aynı haberden daha düşük ceza içeren bir dava açıldı ve Berberoğlu’nun da ne şartlar altında yargılandığını görmüş olduk.”