CHP'li Emir: ABD ile kriz yaşarken süt ürünleri ithal etmek ülke çıkarlarımıza uygun mu?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin üç yıl aradan sonra ABD'den süt ürünleri ithal etmeye başlayacağı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Süt ürünlerinin ithatıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sanayi Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Emir, "ABD ile yaşadığımız ekonomik ve siyasi sıkıntıların üst düzeye çıktığı bir dönemde, ABD’den süt ürünleri ithalatına başlamak, ülke çıkarlarımıza uygun mudur?" diye sordu.

Murat Emir önergesinde; ülkemizin mercimekten samana her alanda ithalatçı konumuna sürüklenmesini eleştirerek; sertifika sorunları nedeniyle 2016 yılından bu yana durdurulan ABD’den süt ürünleri ithalatına başlanmasına tepki gösterdi.

Emir, Amerika’nın demir çelik ürünlerimize yüksek vergiler koyduğu bir süreçte, sessiz sedasız ABD’den süt ürünleri ithalatına başlanmasını, iktidarın yaşadığını kafa karışıklığı olarak nitelendirerek, vatandaşa anti Amerikancı bir görüntü verilirken, yeni ithalat kanallarının açılıyor olmasının, iktidarın samimi ve tutarlı bir politikaya sahip olmadığının net bir göstergesi olduğunu ifade etti. CHP’li Murat Emir ayrıca ABD ile yaşanan bu derin siyasi ve ticari krize rağmen süt ürünleri ithalatına başlanmasının ülkemize sağlayacağı faydanın da izaha muhtaç olduğunu belirtti.

CHP’li Emir’in önergesi şöyle:

Türkiye ABD’den ara verdiği süt ürünleri ithalatına yeniden başlamış mıdır? Başlamışsa ne zaman başlamış ve hangi ürünler, hangi miktarda ithal edilmektedir?

Son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan ticari kriz de göz önüne alındığında, ABD’den ithal edilen süt ürünlerine ilave gümrük vergisi konulacak mıdır?

ABD ile yaşadığımız ekonomik ve siyasi sıkıntıların üst düzeye çıktığı bir dönemde, ABD’den süt ürünleri ithalatına başlamak, ülke çıkarlarımıza uygun mudur?

Tarım ve hayvancılığa son derece elverişli olan ülkemizde, ithalata gerek duymadan yeterli üretim yapılmasına dönük bakanlığınızın ne tür bir çalışması vardır