CHP'li Ekşi: MEKSAN A.Ş.'nin icra takibindeki alacağının indirildiği doğru mu?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a iflası istenen MEKSAN A.Ş. 'ye yönelik kurtarma operasyonu iddialarını sordu. Ekşi, "Halk Bankası'nın iflası istenen MEKSAN A.Ş.'den icra takibindeki 137 Milyon TL'lik alacağının, iflâs masasına 51 Milyon TL'ye indirilerek kaydedildiği iddiası doğru mudur "dedi.

CHP'li Ekşi, CHP'nin KİT komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun TBMM Genel Kurulu'nun 3 Nisan 2013 tarihli oturumunda gündeme taşıdığı, MEKSAN A.Ş ile İlgili iddiaları, Halk Bankası'ndan Sorumlu Başbakan yardımcısı Ali Babacan'a yöneltti. Ekşi'nin soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

'137 Milyon TL'lik alacak, 51 Milyon TL'ye mi indirildi?'

-Aykut Erdoğdu'nun Dile Getirdiği, Halk Bankası'nın iflası istenen MEKSAN A.Ş. 'den icra takibindeki 137 Milyon TL'lik alacağının, iflâs Masasına 51 Milyon TL'ye indirilerek kaydedildiği iddiası doğru mudur? Doğru ise, nedeni nedir?

-MEKSAN A.Ş. 'nin ya da ortaklarının Halk Bankası'na olan borcuna karşılık bankaya devrettiği (temlik verdigi) alacağı var mıdır? İddia edildiği gibi, MEKSAN'ın Avni Çelik'ten olan alacağını kredi, önümüzdeki dönemde karşılığında temliken devralmış olmasına rağmen, Halk Bankası'nın Avni Çelik'ten Tahsilat yoluna gitmediği iddiası doğru mudur?

-İflas masasında 51 milyon TL olarak türden sıraya yerleşen kamu bankası alacağının, 15 milyon $'a AKABE A.Ş.' ye devredilmesi sonucunda herhangi Bir kamu zararı söz konusu olmamış mıdır?

'Kamu bankası alacağı arazi-rant savaşına alet mi edildi '?

-MEKSAN'a 137 milyon TL olarak tebliğ edilen bankasının alacağının, yaklaşık 27 milyon TL (15 milyon $) karşılığından AKABE A.Ş. 'ye temlik edilmesi ve kapatılması sonucunda kamu yaklasik 110 milyon TL zarara uğramış ve MEKSAN'ın Varlıkları AKABE A.Ş. 'nin insafına terk edilmiş değil midir?

-Yapılan, kamu bankası alacağının, cumhuriyet tarihinin en büyük muhtemelen arazi - rant savaşına alet edilmesi degil midir?

-Halk Bankası'nın icra masasında olması fark etmeksizin, varlık yönetim şirketi olmayan kişi ve şirketlere devrettiği başka alacağı var mıdır?

-Yapılan BDDK denetimlerinde, MEKSAN varlık yönetim şirketi olmayan bir şirkete devredilmiş olması ile ilgili herhangi bir soruşturma-inceleme yapılmış midir?

-İcra iflâs Kanunu'na göre icra aşamasında auction-auction yoluyla satışa çıkarılması gereken gayrimenkul, neden dar hacimdeki satışa çıkarılmamıştır? İcra aşamasında satışa çıkarılması durumunda, hem Halk Bankası zarar etmeksizin alacağını Tahsil edecek, hem de borçlu müflis daha yüksek gelir edecek olmasina Karsin; nedene aşamasında, ICRA-nedene bağlı mevzuatına aykırı biçimde ipoteğin pazarlık usulüyle satışa çıkarılmış olması, açıkça muvazaalı bir işlem degil midir?

-İcra aşamasında ipoteğin satışını sağlamayarak, kamu bankasının zarar etmesine hacimdeki olan görevliler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

-Yapılan BDDK denetimlerinde 5 bin TL sermayeli GÜVEN Enerji LTD'ye, 40 Milyon TL'lik teminat mektubu verdiği için AlbarakaTürk Bankası hakkında herhangi bir inceleme soruşturma yapılmış midir?