CHP'li Didem Engin, Meclis'te Down sendromlu çocukların sesi oldu

İSTANBUL, (DHA)- TBMM Genel Kurulu\'nda bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin sorunlarını dile getirdi ve tüm partilere bu konuda çözüm için destek olmaları çağrısını yaptı.

DOWN SENDROMU BİR HASTALIK DEĞİL KROMOZOM FARKLILIĞI

Down sendromunun bir hastalık değil, bir kromozom farklılığı olduğunu belirten Didem ENGİN “Ülkemizdeki yaklaşık 70 bin Down sendromlu bireyin ve ailelerinin Meclis’ten beklentileri var” dedi.

RAPOR ÇİLESİ SON BULMALI

Konuşmasında Down sendromlu çocuğu olan ailelerin yaşadıkları sorunlara değinen Didem Engin, “Her sene tekrar tekrar rapor almak için çektikleri çilenin son bulması, doğumun hemen ardından erken eğitim ve fizyoterapiye erişimin kolaylaştırılması, örgün eğitim içinde kalarak bütünleştirme eğitiminin yaygınlaştırılması, bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, iş hayatına etkin katılım gibi konularda bizden destek bekliyorlar.”diye belirtti.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIMIZA İNANMALI VE GÜVENMELİYİZ

Didem Engin, “Başarılarıyla gurur duyduğumuz çok sayıda Down sendromlu birey var. Onlara inanmalı ve güvenmeliyiz” diyerek iyi eğitim imkânı olan Down sendromlu çocukların çok önemli başarılara imza attığının altını çizdi.

İKTİDARIYLA MUHALEFETİYLE TÜM PARTİLERE DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Didem Engin, hazırladığı kapsamlı Meclis araştırma önergesi için tüm partilerden destek istedi. “Tüm bu sorunların çözüm önerilerini konuşmak üzere hazırladığım kapsamlı önerge, bu konuda Meclis’e sunulan ilk araştırma önergesi. Tüm partileri, iktidarıyla ve muhalefetiyle, Down sendromlular için el ele vererek bu komisyonu kurmaya çağırıyorum” dedi.