CHP'li Demirtaş'tan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu için Meclis önergesi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, 2019 yılında ödenecek asgari ücreti belirlemek için 6 Aralık\'ta görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği’ne uygun davranıp davranmadığının tespiti için TBMM Başkanlığı\'na, araştırma önergesi sundu.

​İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019\'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık\'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiren görüşmeler öncesi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Meclise araştırma önergesi sundu. Demirtaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu\'nun anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nce belirlenen kriterlere uygun davranıp davranmadığının da araştırılmasını istedi. TBMM Başkanlığı\'na sunulan önergede şu ifadeler kullanıldı:

\"2018 yılı için belirlenen asgari ücret net 1603 TL\'dir. Tek kişi için belirlenen asgari ücret, işçinin kendisi için dahi yeterli olmadığı gibi, geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireyleri de söz konusu olduğunda çok daha yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle asgari ücretle geçinebilmenin mümkün olup olmadığının belirlenmesi ve diğer ülkelerdeki asgari ücretlerin araştırılarak, ülkemizdeki asgari ücretin belirlenmesinde yapılan yanlışların tespit edilerek, yeni bir ücret politikasının geliştirilebilmesi için alınacak önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulması gerekiyor. Çünkü 4857 sayılı İş Yasası\'nca çıkarılan Asgari Ücret Yönetmeliği\'nde asgari ücret; \'işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret\' olarak tanımlanıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; TÜFE 2018 Ekim ayı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 , ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 artış göstermiştir. Açıklanan bu enflasyon oranlarının vatandaşa yansıması ise çok daha yüksektir.\"

\'ASGARİ ÜCRET,11 AYDA YÜZDE 30 ERİDİ\'

Demirtaş, döviz kurlarının artmasıyla 2018 başında aylık 426 dolar olan asgari ücretin, aylık 300 dolara düşerek dolar karşısında yüzde 30 eridiğini anlattığı araştırma önergesini şöyle tamamladı:

\"TÜRK-İŞ\'in, Kasım araştırmasına göre, açlık sınırı 1943TL, yoksulluk sınırı ise 6.328 TL olarak açıklamıştır. Bir çalışanın sadece kendisi için yapması gereken, asgari yaşama maliyeti aylık 2385 TL olarak tespit edilmiştir. Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas, günden güne daha da açılmaktadır ve asgari ücretli ile ailesi açlığa mahkum edilmektedir. Açlık sınırının altında gelire sahip olan asgari ücretliden alınan gelir vergisi, son derece yüksektir ve kaldırılması gerekir. Öte yandan asgari ücretliler, günlük hayatlarını sürdürmek için satın aldıkları gıda, giyim, elektrik, doğalgaz, kırtasiye, ulaşım, iletişim gibi her mal ve hizmette yüzde 8\'den, yüzde 20\'ye kadar değişen oranlarda KDV, ÖTV, özel iletişim vergisi gibi dolaylı vergiler ödemeleri nedeniyle ağır bir vergi yükü altındadırlar. Asgari ücretten alınan bu vergiler, sosyal devlet ilkesini açıkça zedelemektedir. Açıklanan nedenlerle asgari ücret tespit komisyonunun, anayasa ve asgari ücret yönetmeliğince belirlenen kriterlere uygun davranıp davranmadığının araştırılması, açıklanan asgari ücret ile geçinebilmenin mümkün olup olmadığının belirlenmesi ve diğer ülkelerdeki asgari ücretlerin araştırılarak, ülkemizdeki asgari ücretin belirlenmesinde yapılan yanlışların tespit edilerek yeni bir ücret politikasının geliştirilebilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.\"

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