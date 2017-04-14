CHP’li Çıray’dan Adil Gür iddiası

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Milliyet yazarı ve A&G araştırma şirketi sahibi Adil Gür hakkında bir iddia ortaya attı.

Çıray, 10 Nisan’da A&G’nin “birkaç gün içerisinde ‘evet’leri yükselmiş gibi gösterek ‘hayır’cıların sandığa gitmemesini sağlayacağını” söylemişti. Çıray, kaynağının Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu söylerken, A&G şirketinin bugün açıkladığı referandum anketiyle bu iddiasının doğrulandığını ifade etti.

A&G, bugün açıkladığı anketinde referandum yüzde 60 ‘evet’ oyu çıkacağını öne sürmüştü.

Çıray’ın mesajları şöyle:

Yarkadaş: Telefonda başka ekranda başka

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da “Adil Gür’ü yaklaşık 1 ay önce, belediye başkanı bir arkadaşım aradı. Ve referandumu sordu. Adil Gür telefonda ‘EVET’in yüzde 45, ‘HAYIR’ın ise yüzde 55 olduğunu söyledi. Adil Gür aynı gece televizyon programına çıkarak ‘EVET’in yüzde 55 ve ‘HAYIR’ın da yüzde 45 olduğunu söyledi” dedi.

BirGün’den Burak Abatay’a konuşan Yarkadaş, Adil Gür hakkında şunları söyledi:

“Adil Gür, Saray ve AKP lehine kamuoyu algısı yaratmaya çalışmaktadır. Referanduma 1 gün kala açıklana %60’lık oran, HAYIR oyu verecekleri sandığa götürmemeye yönelik kirli bir taktiktir. Sahada olan herkes görüyor ki, HAYIr oyları %55’e yakın bir orandadır. Benim merak ettiğim şudur, Adil Gür bu anketi AKP’nin herhangi bir ilçe başkanlığında mı yaptı? Ki AKP ilçe başkanlığında bile yapsa %60 oranını bulamaz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç’ın bile ‘HAYIR’ oyu vereceğinin belli olduğu bir ortamda Adil Gür, %60’a nasıl ulaştı?”

“Adil Gür’ü yaklaşık 1 ay önce, belediye başkanı bir arkadaşım aradı. Ve referandumu sordu. Adil Gür telefonda ‘EVET’in yüzde 45, ‘HAYIR’ın ise yüzde 55 olduğunu söyledi. Adil Gür aynı gece televizyon programına çıkarak ‘EVET’in yüzde 55 ve ‘HAYIR’ın da yüzde 45 olduğunu söyledi. Ben o yüzden ekranda söylediklerini hiçbir şekilde ciddiye almıyorum. Bu yüzden çağrımı bir daha yineliyorum. Kamuoyu araştırma şirketleri, hangi bakanlıklara ve AKP’li hangi belediyelere kaç TL’lik araştırma hizmeti vermiştir açıklamak zorundadırlar. Bunu yapmadıkları takdirde ortaya koydukları araştırmaların üzerinde hep bir gölge olacaktır. Tüm kamuoyu araştırma şirketleri varsa bu tür ilişkilerini varsa derhal internet sitelerinden yayımlamalıdır.”

“Dünyanın hiçbir yerinde araştırma şirketlerinin yüzde 2’lik yanılma payı olmaz. Dünyanın her yerinde yanılma payı binde 2’dir. Ancak Türkiye’deki firmalar bu binde 2’lik yanılma payını yüzde 2’ye çekmiş yaptıkları araştırmalar tutmayınca da ‘efendim yanılma payına denk geldi’ diyerek hiçbir bedel ödememiştir. Bu yüzden bu referandumda yanılan araştırma şirketlerinin hiçbir sözüne itibar edilmemelidir. Şahsen ben birçok araştırma şirketinin çalışması önüme geldiğinde hangi ticari ilişkiler içerisinde olduklarını bildiğim için kapağını dahi açmadan çöpe atıyorum. Halkımız da, evet’leri uçuran araştırma şirketlerinin dosyalarını benim gibi yaparak çöpe atsınlar.”

"AKP'den para aldı"

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Öztunç, “Adil Gür’ün AKP’den para alıp anket yayınladığını” iddia etti. Öztunç, Twitter adresinden şunları yazdı:

Anketlerle hayırcıları yıldırma operasyonu yapılıyor. Paraya satılan anketçilere 16 Nisan’da hayır tokatını vuracağız.

Sandıkta hile yapmak için sahtekarlara yalan anketler yayınlatıyorlar. Kimse inanmasın. Adil Gür para içi herşeyini satacak biridir.

Adil Gür, Ankara'da Çukurambar’daki Pelit Pastanesi’nin üst katında AKP'den aldığı para karşılığı bu sahte anketi açıklıyor hayır