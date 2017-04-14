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A&G'nin 'Evet'i yüzde 60 gösteren anketine AKAM'dan tepki: Saçmalık!

"Tüm sağ oyları birleştirsek yine yüzde 60 etmiyor"

14 Nisan 2017 21:37

Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G araştırmanın son referandum anketine göre ‘evet’i yüzde 60,8 'hayır’ı ise yüzde 39,2 oranında. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz A&G’nin anketine sert sözlerle tepki gösterdi.

TIKLAYIN - A&G’den son referandum anketi

BirGün’e konuşan Özkiraz, yüzde 60 'Evet' rakamının saçmalık olarak niteledi. Özkiraz, "Tüm sağ oyları birleştirsek yine yüzde 60 etmiyor, Meral Akşener'ler nerde, Saadet Partisi nerde, olacak iş değil" dedi. Özkiraz referandumla ilgili tahminini de yüzde 57 'Hayır' olarak açıkladı.

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