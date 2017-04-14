A&G'nin 'Evet'i yüzde 60 gösteren anketine AKAM'dan tepki: Saçmalık!

Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G araştırmanın son referandum anketine göre ‘evet’i yüzde 60,8 'hayır’ı ise yüzde 39,2 oranında. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz A&G’nin anketine sert sözlerle tepki gösterdi.

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BirGün’e konuşan Özkiraz, yüzde 60 'Evet' rakamının saçmalık olarak niteledi. Özkiraz, "Tüm sağ oyları birleştirsek yine yüzde 60 etmiyor, Meral Akşener'ler nerde, Saadet Partisi nerde, olacak iş değil" dedi. Özkiraz referandumla ilgili tahminini de yüzde 57 'Hayır' olarak açıkladı.