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A&G’den son referandum anketi

Ankete göre, 'evet' oranı yüzde 60,8

14 Nisan 2017 20:28

Milliyet yazarı Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G’den son referandum anketi geldi. 

Sabah’ta yayınlanan ankete göre 16 Nisan’da yapılacak referandum için ‘evet’ oyu vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 60,8 'hayır’ ise yüzde 39,2. 

Ankete göre;

“Sandığa gidip oy kullanacağım” diyenler: Yüzde 91,9

“Belki gider oy kullanırım” diyenler: Yüzde 5,1

“Oy kullanmayacağım” diyenler: Yüzde 3,0

Araştırmanın künyesi

08-13 Nisan 2017 günleri Türkiye genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve belde de, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılan anketin verilerine göre AKP (%96,1) ve CHP (%93,1) seçmenleri 'Sandığa gidip, mutlaka oyunu kullanma' konusunda en yüksek motivasyona sahip seçmenler oldu. Genel katılım ise yüzde 90'ı geçmiş durumda.

“Evet” oranı yüzde 57 diye tahmin ediliyor

Seçmenlere “Sandıktan ne çıkar” sorusu sorulduğunda ise yüzde 57 ‘evet’ çıkacağını, yüzde 43 ‘hayır’ çıkacağını söyledi.

Ankete göre, sandıktan “evet” çıkmasının Türkiye için daha iyi olduğunu söyleyenler yüzde 61. 

Ankete yüzde 57 ekonomik gidişatın iyi olduğunu düşünüyor.

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