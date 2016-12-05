CHP'li Çıray: Fidan'a ve Akar'a soruları yazılı vermemizi istiyorlar, bu bal gibi örtbas operasyonudur

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi CHP'li Aytun Çıray Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın "Darbe öncelikle Erdoğan'a yapıldı" sözünü eleştirdi. CHP'li Çıray "Özdağ oyları ile reddettikleri Dişli, Partigöç, darbeyi haber veren Binbaşı’yı, meclisi bombalayan pilotu değil, kendilerinin ‘ayarladıkları’ itirafçıları dinleyeceğemizi söylüyor" diyerek eleştirilerde bulundu. Çıray, "Hem herkes dinlenmeli diyor hem de MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı’nına soruları yazılı vermemizi istiyor. Bu bal gibi örtbas operasyonudur. FETÖ’nün AKP içindeki uzantılarının ortaya çıkmasından korkuyorlar" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi Aytun Çıray Basın Bürosu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın AA yaptığı açıklama üzerine aynı Komisyon’un üyesi CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da bir açıklama yaptı. Çıray, Özdağ'ın "darbelerin öncelikle Erdoğan'a yapıldı" sözlerinin şehitlerimizi üzdüğünü çünkü darbelerin her zaman bizatihi Türk milletine yapıldığını söyledi. Özdağ’ın açıklamalarında çelişkiye düştüğünü söyleyen Çıray, "Sayın Özdağ rapor yazımına başlandığını söylüyor. Rapor yazımına neden CHP’li uzmanların alınmadığını topluma izah etmemeliler. Üstelik rapor yazımı için tayin ettikleri uzmanlardan birinin FETÖ’cü çıkması ayrı skandal. Özdağ oyları ile reddettikleri Dişli, Partigöç, darbeyi haber veren Binbaşı’yı, meclisi bombalayan pilotu değil, kendilerinin ‘ayarladıkları’ itirafçıları dinleyeceğemizi söylüyor. Hem herkes dinlenmeli diyor hem de MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı’nına soruları yazılı vermemizi istiyor. Bu bal gibi örtbas operasyonudur. FETÖ’nün AKP içindeki uzantılarının ortaya çıkmasından korkuyorlar.

Beceriksizliklerini tarihe yıkmaya çalışıyorlar

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyesi Aytun Çıray, Özdağ’ın Ecevit ile FETÖ arasında ilişki kurma çabalarına da değindi. Bunun AKP’nin tipik gerçekleri kamufle etme taktiği olarak niteleyen Çıray, "Sıkıştıkları zaman bu yönteme başvururlar. Sözde geçmişi suçlayarak kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bir ara Tanzimat Dönemi’ne kadar Osmanlı’yı da hatalarının gerekçesi gösterdiler. Neymiş? Papa ile Feto’nun buluşması konusunda bir bilgi açıklayacaklarmış yer yerinden oynayacakmış. Merhum Ecevit’e uzanmışlar. Ecevit dönemlerinin hesabını vermiş ve vefat etmiş. Size cevap veremez. Ama o yıllarda Gülen AKP’nin kuruluşunda Sayın Erdoğan’ın parti kurmak için kendisine gittiğini söylüyor.

Yeri yerinden oynatacak olay

Özdağ’ın yeri yerinden oynatacak, dediği olayın titreşim bile yaratmadığını ama aynı menzile giderken AKP-Gülen ilişkilerinin bizi 15 Temmuz depremine getirdiğini söyleyen Çıray şöyle devam etti:

"Ben Özdağ’a asıl sarsıntı yaratacak olay anlatabilirim. Sayın Erdoğan 2004 yılında Başbakan olarak Amerika’ya gittiğinde yanında zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de vardı. O sırada Sayın Gül dönemin ABD Büyükelçisi Faruk Loğoğlu eliyle Amerikalılara bir mektup gönderdi. Mektupta Fethullah Gülen’in eğitimci olduğu söylenerek övülüyordu. Neden yazılmıştı bu mektup? Gülen’in Amerika’da ikâmet edebilmesi için Yeşil Kart verilmesine referans olmak için. Peki 20 Aralık 2013’de Fehmi Koru’yu barış için bir terör örgütünün başı olduğunu söyledikleri Gülen’ göndermelerine ne demeli?"

AKP’li Komisyon Başkanvekili Özdağ’ın, Dışişleri Bakanı Gül’ün “Cemaat” okullarının korunup kollanması için yayınladığı genelge hakkında ne düşündüğünü de kamuoyuna açıklamasını beklediğini ifade eden Çıray, “Bütün bu çabaların nedeni işbirliklerini ve suçlarını örtme çabasıdır. Güya sıra suçu paylaştırmaya çalışıyorlar ama mızrak çuvala sığmıyor.”

MİT buldu, AKP vermiyor

"Daha Komisyon çalışmaları başladığında söylemiştim. AKP’nin samimiyet testleri var, demiştim. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Komisyona konuşmazlarsa bu Komisyon görevini tamamlamış sayılmaz, demiştim. Bakın MİT başarılı bir çalışma yapmış Bylock ve Eagle şifrelerini kırarak söz konusu örgütün üyelerini ortaya çıkarmıştır. Binlerce insan bu listelere dayanarak tasfiye edilmiştir. Peki bu kadar insan arasında nasıl olur da hiç siyasi yoktur? Bu inandırıcı olamaz. AKP Bylock testinden çakmıştır.”

Aytun Çıray bu aşamadan sonra muhataplarının bürokratlar değil, siyasiler olduğunu söyleyerek sözlerini bitirdi.