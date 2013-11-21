CHP'li Çıray: AKP'nin yöneticilerinde seks takıntısı olduğunu düşünüyorum

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İzmir Milletvekil Dr. Aytun Çıray, kız ve erkek çocukların gelecek yıldan itibaren farklı okullarda okuyacağını söyleyen TBMM Başkanvekili ve AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut’a "Böyle bir TBMM Başkanvekilinin yönettiği Meclis’in üyesi olmaktan onur duymuyorum” dedi. Çıray; “Sadık Yakut’a Soruyorum: Çocuklarını bir arada okutanlara ‘Gavat’ mı demek istiyorsunuz?”

CHP İzmir Mv. Dr. Aytun Çıray, Sadık Yakut’un kendi içinde bile çeliştiğini öne sürdü ve “Bir hekim olarak artık AKP’nin yöneticilerinde bir seks takıntısı olduğunu düşünüyorum. Bilinçaltları karanlık. Sayın Yakut, şimdiye kadar kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılmasını da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorsa bu yanlışlık nedir? Vali Coş ile TBMM başkanvekili Sayın Yakut’un bakış açılarında farklılık yok. Sadık Yakut’a soruyorum: bu kadar yıldır çocuklarını bir arada okutanlar ‘gavat’ mı? Bu sözler bir arada okuyan ve evlâtlarını bir arada okutan Türk milletine hakarettir,” dedi.