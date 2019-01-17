CHP'li Çeviköz: En kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurulmalı

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, 4 ABD askeri ve sivillerin hayatını kaybettiği Menbiç'teki saldırının IŞİD Türkiye sınırlarının yakınındaki artan etkinliğini gösterdiğini söyledi. Çeviköz, Türkiye'nin, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak amacıyla en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, IŞİD'in üstlendiği Menbiç'teki terör saldırısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Menbiç'te dün düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği terör saldırısında ABD askerlerinin ve sivillerin can kaybına uğramış olmasını 'derin bir üzüntüyle' karşıladıklarını ifade eden Çeviköz, "Bölgemizdeki güvenlik tehditlerinin ciddiyetini bir kez daha gösteren bu alçakça terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

"Saldırı IŞİD'in artan etkinliğini gösteriyor"

Saldırının IŞİD'e karşı sürdürülen terörle mücadelenin henüz sona ermediğini, aksine IŞİD'in Türkiye sınırlarının yakınındaki artan etkinliğini gösterdiğini kaydeden Çeviköz, Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurulmalı"

Çeviköz, Suriye'deki terör tehdidinin bölgesel ve küresel ölçekte endişe verici olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu mücadelede, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı esası içinde davranılması, ortak gündemin Suriye topraklarının terör odaklarından tamamen temizlenmesi olması gerektiği açıktır.

Türkiye, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak maksadıyla en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı, bu mücadelede Suriye'nin yanında olduğunu göstermeli, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak yorumlanabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıdır."