CHP’li Cankurtaran'dan Rıdvan Dilmen ve Bahçeli’ye eleştiri

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘Parkasız Deniz Gezmiş’ benzetmesi yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen’i eleştirdi. Cankurtaran, Dilmen’e tepki gösteren MHP Lideri Bahçeli’yi de eleştirerek, “Bahçeli ise Erdoğan’ın avukatlığını üstlenmiş durumda. Böyle giderse AK Parti ve Erdoğan’ın avukatları işsiz kalacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Bandırma İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Rıdvan Dilmen’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ’Parkasız Deniz Gezmiş’ benzetmesini eleştiren Öney, “Zamanında kendini BOP eş başkanı olarak ilan eden birinden antiemperyalist olabilir mi? Erdoğan bugün kendi çıkarlarından dolayı ABD’yi eleştirebilir. Rıza Zarraf olayından dolayı çıkarlar ters düşmüş durumda. Emin olun ki, Zarraf olayı çözüldükten sonra AK Parti’nin de Erdoğan’ın da Amerika aşkı depreşecek. ABD Başkanı Trump aradığı takdirde, tüm yetkililerin ve Cumhurbaşkanı\'nın yine koşa koşa Amerika’ya gideceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu anlamda Deniz Gezmiş’e benzetmek, antiemperyalist olarak göstermek çok büyük bir cehalettir diyorum. Deniz Gezmiş, Filistin’in özgürlüğü için Filistin’e gitmiş, savaşmıştır. Bütün dünyanın, hatta kendisi gibi düşünmeyenlerin bile saydığı bir devrimcidir. Hiç kimseyi Deniz Gezmiş ile kıyaslamak kimsenin haddi değildir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, Deniz Gezmiş için terörist dediklerini de vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran,”Bahçeli, böyle giderse, hem AK Parti’nin hem de Erdoğan’ın avukatları işsiz kalacak. Bahçeli onların avukatlıklarını üstlenmiş durumda. Hangi konu olursa önce kendisi açıklama yapıyor. Şimdi Bahçeli’ye söylemek lazım, terörist arıyorsa Maraş ve Çorum’da çocukları, kadınları baltayla kesenlere baksınlar. Ya da Bahçelievler’de eterle bayıltıp ardından öldürdükleri öğrencilere baksınlar. Selçuk Özdağ’a gelince; yıllarca Suriye’de kafa kesen cihatçıları, hani kendilerinin de silah gönderdiği cihatçıları bize devrimci diye yutturmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Deniz Gezmiş hiç kimseyi öldürmemiş gerçek bir devrimcidir. Herkesin dünyada saygısını kazanmıştır. Lütfen ne Bahçeli ne de Özdağ, Deniz Gezmiş’in adını ağızlarına alsınlar” diye konuştu.

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