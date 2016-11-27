CHP'li Çam: Emekli, çiftçi ve işçiyle ilgili bütçe görüşmelerindeki hiçbir önergemiz kabul edilmedi

2017 yılı bütçesinin sunulduğu Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarını tamamladı. CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Musa Çam, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak verdikleri tam 10 önergenin reddedildiğini açıkladı. "Emekli, çiftçi ve işçiyle ilgili 10 önergenin kabul edilmediğini" açıklayan CHP'li Çam, "Bunların hepsi bu ülkenin dört bir tarafından seslerini duyurmaya çalışan emekçi yurttaşlarımızın çığlığıdır. Onlar ısrarla bu çığlığa kulak tıkadı, tıkıyor" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, komisyon çalışmalarının ardından "bir kez daha AKP hükümetinin vatandaşın cebini düşünmediğini anladıklarını" dile getiren CHP’li Çam, "kabul edilmeyen önergelerinin çiftçiden, asgari ücretliye, öğretmen ve polisin özlük haklarından muhtarların sosyal güvenliğine, engellilere bazı indirimlerden emeklilikte yaşa takılanlara, cemevleri ve diğer ibadethanelerin bina giderlerinin karşılanmasına kadar tüm toplumu ilgilendiren ve toplumun kanayan yarası olan sorunları içerdiğini" ifade etti.

Acil taleplere red

Çam AKP’nin reddettiği önerrileri şöyle sıraladı:

"Kölelik düzeni taşeron sisteminin kaldırılması, çiftçilerin kullandıkları motorinde ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, elektrik faturalarındaki TRT ve kayıp kaçak bedelinin vatandaştan alınmaması, emeklilikte yaşa takılanların emekli hakkı kazanmaları, muhtarların sosyal güvenlik primlerinin bütçeden ödenmesi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, cemevlerinin ve diğer ibadethanelerin bina giderlerinin bütçeden karşılanması, öğretmenlerin ve emniyet mensuplarının göstergelerinin 3binden 3 bin 600’a çıkarılması, engelli vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz indiriminden faydalanması.”

AKP hükümetinin plansız bir bütçe daha hazırladığını dile getiren Çam, "Ekonominin çöktüğü, doların fırladığı, çalışanın cebine giren paranın her geçen gün eridiği bu ortamda vatandaşın devletten beklentilerine, bize iletilen sorunlara arkadaşlarımızla birlikte kafa yorarak hazırladığımız ve plan ve bütçe boyunca sunduğumuz önergelerin hiç biri kabul edilmedi. Vatandaşın cebini düşünmeyen Hükümet, o cepleri düşünen bizleri de engelliyor. Yaptığımız çalışmalar kuru bir muhalefet çalışması gibi algılanıyor. Bunların hepsi bu ülkenin dört bir tarafından seslerini duyurmaya çalışan emekçi yurttaşlarımızın çığlığıdır. Onlar ısrarla bu çığlığa kulak tıkadı, tıkıyor. Biz iktidara bunu anlattıkça anlamazlıktan geliyorlar. Gün gelecek, vatandaş da sizi anlamayacak, sadece meydanlardan attığınız yalanları anlayacak" şeklinde konuştu.