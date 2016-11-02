CHP’li Bülent Tezcan’ı vuran saldırgan tutuklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı vuran saldırgan Alparslan Sargın tutuklanırken, iki arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Habertürk'ün haberine göre, Aydın'da Bülent Tezcan'ı 29 Ekim gecesi CHP il binasının üst katındaki restoranda yemek yerken "Ben HDP'ye destek veren kişiyi yaşatmam" diyerek ayağından vuran Alparslan Sargın'ın çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sargın'ın olay günü yanında bulunan ve aynı gün polise teslim olan Fatih Yeşilyurt ile iş ortağı İrfan Türkmen ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.