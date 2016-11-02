T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Bülent Tezcan’ı vuran saldırgan tutuklandı

Gözaltına alınan iki kişi de serbest bırakıldı

02 Kasım 2016 21:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı vuran saldırgan Alparslan Sargın tutuklanırken, iki arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Habertürk'ün haberine göre, Aydın'da Bülent Tezcan'ı 29 Ekim gecesi CHP il binasının üst katındaki restoranda yemek yerken "Ben HDP'ye destek veren kişiyi yaşatmam" diyerek ayağından vuran Alparslan Sargın'ın çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sargın'ın olay günü yanında bulunan ve aynı gün polise teslim olan Fatih Yeşilyurt ile iş ortağı İrfan Türkmen ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

ETİKETLER

bülent tezcansaldırıtutuklandı

İlgili Haberler

CHP'li Bülent Tezcan'ı vuran saldırgan: Reis hakkında düzgün konuş dedim sonra ateş ettim

Sargın'ın birden fazla suç kaydı bulunuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'a silahlı saldırıda yeni gözaltı

Bülent Tezcan Aydın'da gerçekleşen saldırıda bacağından yaralanmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24