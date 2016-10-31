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CHP'li Bülent Tezcan'ı vuran saldırgan: Reis hakkında düzgün konuş dedim sonra ateş ettim

Sargın'ın birden fazla suç kaydı bulunuyor

31 Ekim 2016 18:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı yemek yediği restorantta ayağından vuran Alpaslan Sargın, polisteki ifadesinde "Reis hakkında düzgün konuş’ dedim. O da bana ters bir cevap verdi ve ben ateş ettim. Alkollüydüm." dedi.

Tezcan’a silahlı saldırıda bulunan ve olay yerinden taksiyle kaçtıktan sonra Kuşadası’nda yakalanan Alparslan Sargın’ın, Aydın Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusuna devam ediyor. ’Silahla yaralama’, ’Kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma ve zorla alıkoyma’ ve ’Çek-senet tahsilatı yapma’ suçlarından sabıkalı Sargın ilk ifadesinde, şunları söyledi:

"Arkadaşımla birlikte yemek yiyorduk. Bülent Tezcan ve yanındakiler de aynı mekana geldi. Çok yakın oturuyorduk. Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı hakkında konuşuyordu. O sırada aklıma HDP Kongresine katıldığı ve saygı duruşunda bulunduğu geldi. Dayanamadım ve yanına gittim, ’Reis hakkında düzgün konuş’ dedim. O da bana ters bir cevap verdi ve ben ateş ettim. Alkollüydüm."

Alparslan Sargın’ın Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugünadliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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