CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'a silahlı saldırıda yeni gözaltı

Aydın'da yemek yediği restoranda, tarafından sağ baldırından tabancayla vurulan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yapılan saldırıyla ilgili olarak bir kişi daha gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Aydın'da geçen cumartesi akşamı, partisinin Aydın İl Başkanlığı'nın üst katındaki restoranda yemek yiyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yanına gelip, "HDP'ye destek verenin sonu böyle olur" diye bağıran Alparslan Sargın'ın tabancayla ateş etmesiyle sağ baldırından yaralandı. İlk müdahaleyi partililerin yaptığı Bülent Tezcan, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek tedaviye alındı.

Ziyaretler sürüyor

Ziyaretçi akını süren CHP'li Tezcan'ın, tedavisi devam ediyor. Doktorlar ise yoğun ziyaretler karşısında enfeksiyon kapma riski yüzünden ziyaretçilere kısıtlama getirdi. CHP'li Tezcan'ı son olarak dün akşam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu ile CHP'li ilçe belediye başkanları ziyaret etti.

Hayatını belki de 1 santime borçlu

CHP'li Tezcan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yardımcı Doç. Dr. Vahit Yıldız, kurşunun ana damarlardan biri olan 'femorel arter'e 1 santimetre mesafede kaldığını belirterek, "Bu olumlu bir şey. Eğer kurşun 1 santim ilerlemiş olsaydı, hastayı kaybedebilirdik. O bölgede damar sinir paketi var. Eğer 1 santim ilerleseydi onu parçalardı, hastanın hayati tehlikesi olur, muhtemelen kaybederdik" dedi.

Kurşun çıkarılmayacak



Kurşunu çıkarmak için herhangi bir ameliyat yapmayacaklarını söyleyen Doç. Dr. Yıldız, "Bu tıbbi bir hata olur. Çünkü orada damarlar, sinirler, yumuşak dokular var. Kurşunun girdiği yeri temizledik. Antibiyotik verdik. Sürekli olarak enfeksiyon kontrolünde tutuyoruz. Kemiğin birbirinden ayrılmasını kontrol ediliyoruz. Şu an ayrılma durumu yok. Tabi kemik zayıfladığı için parçalanma durumu olabilir. Şayet böyle bir durum olursa, müdahale edeceğiz. Müdahalemiz ise açmadan olacak. 2 ay üzerine hiç basmayacak. Kurşunun orada kalıyor olması, herhangi bir zarar vermez. Aksine çıkarılması büyük bir tıbbi hata olur" dedi.