CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır eleştiri

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı uygulanıp, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ\'ın Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'a destek vermek için kente geldi. CHP\'li belediye başkanlarının \'Şağmar oğlanı\' olmadığını söyleyen Tezcan, \"Şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi- demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de\" dedi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulup sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Eşkinat\'a destek vermek için bugün Tekirdağ\'a geldi. Üç Kemaller Parkı\'nda toplanan kalabalığa seslenen Tezcan, Tekirdağ\'da tesadüfen gelmediğini ve CHP\'li belediyelerin devletin şamar oğlanı olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Bugün buraya tesadüfen yoldan geçerken buraya uğramadım. Özellikle geldim, niye özellikle geldim ? CHP\'li Belediye Başkanları şamar oğlanı değildir, oynayamazsınız onlarla diye yerinde söylemek için geldim. Halkın seçtiği belediye başkanları sizin şamar oğlanlarınız değildir. \'Buna müsaade etmeyeceğiz, tehditlerinize pabuç bırakmayacağız\' demek için geldim. Değerli arkadaşlar çarşamba günü Süleymanpaşa Belediye Başkanımız, Cumhuriyet savcılığına çağrıldı, ifade vermek için. Önce şunu söyleyeyim; Biz belediye başkanlarımızdan eminiz. Bbelediye başkanlarımızla ilgili hiç bir kaygımız yok yargı, yargı gibi davranırsa, yargı emir ve talimat almazsa, yargı gerçekten hukuk, vicdan ve adaletle hareket ederse istediği belediye başkanını, istediği vatandaşı ifadeye çağırabilir. Kimsenin buna bir şey diyeceği yok. Ama yukarıdan aldığın emirle suç olmayan bir sözü suçmuş gibi gösterip, bizim belediye başkanlarımız üzerinden, bizim ilçe başkanlarımız üzerinden vatandaşları korkutma hesabı içindeysen, bizim üzerimizden ülkeye bir korku atmosferi yaratmaya çalışıyorsan sana pabuç bırakmayacağız. Ne demiş Süleymanpaşa Belediye Başkanımız, \'Faşist, diktatör\' demiş. Kime demiş, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan\'a demiş. İddia bu, şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de.\"

\"MİLLETİN VERDİĞİ OYUN PEŞİNE DÜŞMEK GÖREVİMİZ\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye\'nin 40 gündür şantaj ve tehditle yönetildiğini ileri sürerek, görevinden istifa ettirilen AK Partili belediye başkanları konusuna değindi. Tezcan, şöyle dedi:

\"Değerli arkadaşlar bakın, Türkiye aşağı yukarı 40 gündür bir şantaj ve tehdit siyasetine teslim olmuş durumda. Şantaj ve tehdidi yapan kim devletin en tepesini işgal eden kişi, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan o makamdan şantaj ve tehditte bulunuyor. Kime, önce kendi belediye başkanlarına. Kendilerinin içinde ne hesap var ben onu bilmem çokta umurumda değil. Kendi aralarında ki hesap nasıl çözerler onu da bilmeyiz. Ama sandıkta milletin verdiği oyun peşine düşmek bizim görevimiz.\"

Erken seçim çağrısında bulunan Tezcan, \"Bakın Türkiye\'nin nüfusunun yarısına yakını seçilmemiş belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Hani milli irade diyordu ya bunlar seçilmemiş belediye başkanı, bir bölümünü kayyuma devretmiş, bir bölümünü de kendi belediye başkanları biraz önce söylediği şantaj ve tehditle istifaya zorluyorlar. Türkiye\'nin geldiği hale bakın. Peki bu tablo içerisinde biz millete gidelim, milli irade bu kaosu ve problemi çözsün dediğimizde ses yok. Siyasette partiyi kurduğu günden bu yana ağzında sakız gibi milli irade, milli irade sözünü söyleyenlerin samimi olarak millete güvenmedikleri ortaya çıkmıştır. Perde yırtılmıştır yüzleri görünmüştür artık. Hadi madem öyle, sen kendi belediye başkanlarınla hesabını göremediğin için Türkiye\'yi bir kaosa sürükleme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Bu bir kaos değil mi? Cumhurbaşkanlığı makamı kaos yönetim merkezi haline gelmiştir, senin bunu yapmaya hakkın var mı? Kaos varsa çözüm milletin. Kaos varsa sarayın iradesi ile değil, milletin iradesi ile gel kaosu çözelim gel sandığa hadi. Gelemez çünkü onların milli irade dedikleri şey, sadece konjonktürün kendilerine döndüğü ve kendi lehlerine çalıştığı andır başka bir zaman değil\" dedi.

Tezcan, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi\'ne giderek, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile görüştü.

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