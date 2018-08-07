CHP'li Böke: Başkanlık rejimi ve kollanan rantçılar ülkeyi ekonomik krize sürüklüyor!

CHP Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Twitter üzerinden paylaştığı mesajları ile döviz fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

CHP’li vekil, ’Merkez Bankası’nın siyasetçi memnun etme gayretkeşliği ve siyasi baskının maliyetini halkın yok sayılan yüzde 99’unun ödediğini’ de dile getirdi.

Ülkenin ‘başkanlık rejimi ve rejimin kolladığı rantçılar’ tarafından ekonomik krize sürüklendiği söyleyen Böke’nin açıklamaları şöyle:

"1-Döviz 5,28! Kurumsal yapı çökünce fiyatlar da çöküyor. Merkez Bankası’nın yan yol politikalarla siyasetçi memnun etme gayretkeşliği ve siyasi baskının maliyetini halk ve toplumun yok sayılan yüzde 99’u ödüyoruz!

2-Başkanlık rejimi ve onların koruyup kolladığı rantçı talancılar ülkeyi elele ekonomik krize sürüklüyor koşar adım!

3-Maliyeti ne derseniz işte burada: TL’de bu sene yaşanan yüzde 40 değer kaybının enflasyona etkisi 6 puan! Önümüzdeki 12 ayda ödememiz gereken dış borç sırf bu seneki TL kaybından dolayı 275 milyar TL daha pahalı!

4-Borçlu şirketlerimizin kaybını yazmadan yaşıyoruz. Etrafımızdaki tüm KOBİler ya işten çıkartmalara ya da tamamen tasfiyeye başladı. Yeniden yapılandırma peşinde koşan büyüklerde çalışanlar topun ağzında.

5-Vergiyle, zamla, ücret kısıntısıyla, halka acı reçete yüklenmesine izin vermemeliyiz! Bu çöküşün siyasi ve ekonomik sorumlulularının bu yükü yüklenmesini sağlamalıyız. İhtiyaç vergiyse bu düzenin ortağı rantçı sermaye yükü üstlenmeli! Bu düzende yok sayılan çalışanlar değil!”

Dolar/TL kuru, gece yarısı uluslararası piyasalarda 5.4223'e kadar çıktı. Daha sonra 5.25 seviyesine çekildi.