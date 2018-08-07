T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar/TL'nin yeni zirvesi 5.42

TCMB'nin hamlesi de doların tansiyonunu düşürmedi

07 Ağustos 2018 11:22

Dün, ABD ile yaşanan gerilim ve İran ambargosu nedeniyle 5.19'a kadar yükselen dolar/TL'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önlem olarak zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yapması tansiyonu düşürmedi. Gece yarısı uluslararası piyasalarda 5.4223'e çıkan kur, daha sonra 5.25 seviyesine çekildi.

Ankara-Washington hattındaki gerginlik ve dün başlayan İran ambargosu başta olmak üzere son dönemde yaşanan diplomatik sorunlar, TL’nin dolar ve euro karşısında negatif ayrışmasını körüklüyor. Dolar/TL dün yerli yatırımcının satıştan çekilmesinin de etkisiyle gün içinde 5.19’u gördü.

TCMB, dolardaki yükselişlerin önüne geçmek amacıyla dün zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yaptı. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Bu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek. Karar sonrası dolar/TL paritesinde hafif düşüşler olsa da, bu düşüşler kalıcı olmadı ve kur gece yarısı uluslararası piyasada 5.4223’e kadar yükseldi. ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği haberi ile birlikte kur 5.2586 seviyesine kadar indi.

Dolar, saat 08.25 itibarıyla 5.27’den alıcı buluyor.

ETİKETLER

DolarTLKurABDİran

İlgili Haberler

Dolar 5,20'ye, Euro 6'ya dayandı; Merkez Bankası'ndan müdahale geldi

2.2 milyar dolar tutarında döviz, bankaların kullanımına geçecek

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı

"İran'la ilişkilerini sonlandırmayanlar ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24