Dolar/TL'nin yeni zirvesi 5.42

Dün, ABD ile yaşanan gerilim ve İran ambargosu nedeniyle 5.19'a kadar yükselen dolar/TL'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önlem olarak zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yapması tansiyonu düşürmedi. Gece yarısı uluslararası piyasalarda 5.4223'e çıkan kur, daha sonra 5.25 seviyesine çekildi.

Ankara-Washington hattındaki gerginlik ve dün başlayan İran ambargosu başta olmak üzere son dönemde yaşanan diplomatik sorunlar, TL’nin dolar ve euro karşısında negatif ayrışmasını körüklüyor. Dolar/TL dün yerli yatırımcının satıştan çekilmesinin de etkisiyle gün içinde 5.19’u gördü.

TCMB, dolardaki yükselişlerin önüne geçmek amacıyla dün zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yaptı. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Bu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek. Karar sonrası dolar/TL paritesinde hafif düşüşler olsa da, bu düşüşler kalıcı olmadı ve kur gece yarısı uluslararası piyasada 5.4223’e kadar yükseldi. ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği haberi ile birlikte kur 5.2586 seviyesine kadar indi.

Dolar, saat 08.25 itibarıyla 5.27’den alıcı buluyor.