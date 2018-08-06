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Dolar 5,20'ye, Euro 6'ya dayandı; Merkez Bankası'ndan müdahale geldi

2.2 milyar dolar tutarında döviz, bankaların kullanımına geçecek

06 Ağustos 2018 20:28

Dolar/TL kurunun 5.15'i geçmesi ve Euro/TL kurunun da kısa süreliğine de olsa 6'yı geçmesinin ve 5.9 seviyesinde seyretmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan müdahale geldi.

MB, döviz imkânı oranı üst sınırının yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdüğünü ve böylelikle yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında dövizin, bankaların kullanımına geçeceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklama şöyle:

"Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile (döviz imkân oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."

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