ABD ile ön mutabakat sonrası dolar güne nasıl başladı?

Dolar ABD ile ön mutabakat açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 01.50'de sırasıyla 5.26'ya geriledi.

Dolar/TL Pazartesi günü ABD ile yaşanan diplomatik sorunlar dolayısıyla haftaya tarihi zirve ile başladı.

Gün içinde rekorlarını sürdüren dolar/TL, TCMB'nin, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında Döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürerek piyasaya döviz likiditesi sağlanmasına yönelik kararından da fazla etkilenmedi.

ABD piyasalarının açılması ile yeniden tarihi zirvelerine tırmanan kur, gece yarısı Asya seansı sırasında 5.4222 seviyesine kadar çıktı.

ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği haberi ile birlikte sert bir düşüş yaşayan kur 5.2586 seviyesine kadar indi.

Daha sonra bir miktar toparlanyan dolar/TL sabah saatlerinde 5.2880 civarında dalgalandı.