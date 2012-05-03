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Politika

CHP'li Birgül Güler Ayman: Başka istifa yok!

Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilglili değerlendirmelerde bulunuldu

03 Mayıs 2012 23:39

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in istifası Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi. Başka istifalar olduğu haberi ise MYK toplantısı ardından yapılan basın toplantısında parti sözcüsü Birgül Ayman Güler tarafından yalanlandı.
 
 
İddiaların gerçek dışı olduğunu dile getiren Güler, "Biz, Merkez Yönetim Kurulu toplantısındayken bazı basın yayın organlarında başka istifaların da olduğu haberlerini toplantı sırasında aldık. Bunlar, tümüyle asparagastır. Gerçeklikle herhangi bir ilişkisi yoktur'' diye konuştu.
 
 

'Tam bir Melih Gökçek iddiası'

 
Toplantıda Güler'e; Melih Gökçek'in 'Güresel Tekin'in Mustafa Sarıgül'le hareket edeceği' yönündeki iddiaları da soruldu.
 
Güler konuyla ilgili şunları söyledi:
 
''Tam bir Melih Gökçek iddiası olarak bakıyorum. Nedense AKP'liler, AKP'li belediyeciler ya da merkezi yöneticiler, CHP'yi belli bir yöne doğru itmek için çok özel bir çaba gösterirler ve bundan da çok zevk alıyorlar. Bazı basın yayın mensupları ve köşe yazarları da bu tavra çok yakın davranıyorlar. Böyle bir şeyi Melih Gökçek söylediğine göre, ona sormak gerekir. Bence gerçekle yakından, uzaktan hiçbir ilişkisi yoktur.''

 

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