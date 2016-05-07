CHP'li Berberoğlu hakkında fezleke: Görüntüleri bile bile Dündar'a vererek FETÖ'ye yardım etti!

Aktif gazetecilik hayatını noktalıdıktan sonra CHP milletvekili olarak parlamentoya giren Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi. MİT TIR'ları davasında mahkemenin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin edip yayımlamak"tan Can Dündar'a 7 yıl, Erdem Gül'e 6 yıl hapis cezası verilmesinin ardında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için 'casusluk'tan ve 'FETÖ'ye yardım'dan hazırlanan fezlekenin Meclis'e gönderildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Meclis'e gönderdiği fezlekede CHP'li Berberoğlu'nun "MİT TIR'ları olayına ilişkin görüntüleri, devlet sırrı olduğunu bile bile görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili yargılanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a vererek, FETÖ/PDY örgütüne yardım etmek suçunu işlediği" iddia edildi. Bugün görülen davada Dündar ve Gül'e yöneltilen "FETÖ-Fethullah Gülen Terör Örgütü/PDY-Paralel Devlet Yapılanması'na yardım" iddiasına karşı ise, söz konusu edilen "örgüt" için kesinleşmiş yargı kararı bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı tefrik etme (ayırma) kararı verildi.

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"Berberoğlu ile Dündar'ın 21 saniyelik görüşmesi” iddiası

CNN Türk’te yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 29 Mart 2016 tarihli yazısıyla, "darbeye teşebbüs, devletin gizli bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek, açıklamak ve silahlı terör örgütüne üye olmaksızın yardım etme" suçlarından haklarında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı evrede, sanık Dündar’ın, "Bana görüntüleri solcu bir milletvekili verdi" şeklindeki açıklamasının bir kısım GSM telefonlarının KDM bilgileri ve açık kaynaklardan yapılan tespitlerle, Dündar’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada yazdığı "Tutuklandık" adlı kitapla ilgili yayınların değerlendirilmesi sonucunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na bildirildiği aktarıldı.

Fezlekede, Dündar’ın kullandığı cep telefonunun HTS kayıtlarına göre, Dündar ile Berberoğlu'nun 27 Mayıs 2015 tarihinde 21 saniye görüştükleri ve görüşme sırasında Berberoğlu'nun cihazıyla ilgili Şişli Büyükdere Caddesi adresi civarındaki baz istasyonundan sinyal bilgisi tespit edildiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından gönderilen yazıya göre, Enis Berberoğlu'nun, Dündar ve Gül'ün suç teşkil eden eylemine katıldığına ilişkin delil kapsamında bulunduğu ve milletvekili sıfatı açısından özel soruşturma usulüne tabi oluşu sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosuna ihbarda bulunulduğu iddia edildi.

"Telefon görüşmesi, Dündar ve Gül'ün yargılandığı davanın delili" iddiası

Berberoğlu'nun 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimlerinden sonra TBMM 26. dönem İstanbul Milletvekili seçildiği hatırlatılan fezlekede, telefon görüşmesinin tespiti üzerine Dündar ve Gül'ün yargılanmış olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine 30 Mart tarihinde bir yazı yazıldığı ve görüşmenin delil teşkil ettiği iddia edildi.

Sanık Dündar'ın tahliye edildikten sonra yazdığı "Tutuklandık" adlı kitabında, 29 Mayıs 2015 tarihli Cumhuriyet gazetesi nüshasında yayınlanan, "devlet sırrı" niteliğindeki görüntülerin kaynağına ilişkin, "..Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler, devletin sırrını ifşa ağır ceza gerektiren suçtur, tutuklama kaçınılmaz" şeklinde cümleler yer aldığının belirlendiği anlatılan fezlekede, Dündar'ın 27 Mayıs 2015'te kullandığı ve Berberoğlu ile görüşme yaptığı GSM hattının "Ko Medya Prodüksiyon Haber Ajansı Sanayi ve Ticaret AŞ" adına kayıtlı bulunduğu ileri sürüldü.

Dündar ile 21 saniye süren bir görüşme gerçekleştiren Berberoğlu'nun telefonunun Şişli Büyükdere Caddesi civarında baz sinyali verdiği ve bu adresin Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki merkez binasına bir kaç yüz metre mesafedeki Cevahir Alışveriş Merkezi civarında olduğu söylenen fezlekede, "Olaylar zinciri içinde Dündar ile Berberoğlu'nun görüşmeden kısa bir süre sonra bir araya geldikleri ve Dündar tarafından açıklanan ve kamuoyu tarafından da basın organlarında yayınlandıktan sonra yalanlanmayan Flashdisk içindeki suç teşkil eden görüntülerin Berberoğlu tarafından Dündar'a verildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tırların durdurularak arama yapılması sonrası ifşa edilen devlet sırrı niteliğindeki görüntülerin, 27 Mayıs 2015'de Berberoğlu tarafından Flashdisk halinde Dündar'a teslim edildiği iddia edildi.

Fezlekede Berberoğlu'nun “bu görüntüleri nereden ve kimden temin ettiğinin” henüz bilinmediği aktarılan fezlekede, bu görüntülerin 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet gazetesinde de yayınlandığının tespit edildiği ifade edildi.

Fezlekede, şu ifadelere yer verildi:

"Böylelikle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) olarak nitelenen, yurtiçi ve yurtdışında örgüt disiplini altında yapılanmış yasadışı silahlı örgüt unvanıyla gerçekleştirdiği eylemlere dayalı fillerden dolayı bir çok ağır ceza mahkemelerine kamu davası açılan örgütün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın maddi olaylarının kaynağını teşkil eden MİT tırları olayının, Flashdisk'e alınmış görüntülerini, devlet sırrı olduğunu bile bile Can Dündar'a verdiği, salt bu eylemle sır niteliğindeki bilgilerin ifşa edildiği, ayrıca 17-25 Aralık 2013 hadiseleri sonrasında yurt genelindeki olayların yazılı ve görsel medya kuruluşları tarafından haber konusu edilişi ve lanse ediliş biçimi de nazara alındığında, milletvekili Berberoğlu'nun anılan yasadışı örgüte üye olduğu bilinmemekle beraber, yardımı içeren harekette bulunduğu kanısına varılmıştır.

"Berberoğlu'nun eyleminin TCK'nın 328/1. maddesinde belirtilen !siyasal ve askeri casusluk! suçuyla 220/7. yollamasıyla 314/2. maddesinde belirtilen, 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarını işlediği öne sürülen fezlekede, yapılacak yargılama sonunda hükmolunacak cezanın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5. maddesine göre yarı oranında arttırmanın da gerektiğine dikkat çekildi.

"Belirtilen suçların TBMM 26. dönem Milletvekili Enis Berberoğlu tarafından işlendiğine dair ve milletvekili sıfatı itibariyle soruşturma işlemlerinin başlatılması ve kamu davası açılabilmesi için yeterli hukuki vemaddi delillerin elde edildiği kanısına varılmıştır" denilen fezlekede, isnat olunan suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Fezlekede, TBMM'ye gönderilen savcılık yazısına, soruşturma evrakının eklendiği de belirtildi.