Hakkında 'casusluk' fezlekesi hazırlanan CHP'li Berberoğlu: İçeri atma niyetiniz varsa hodri meydan!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Can Dündar’ın yargılandığı MİT TIR’ları davasında görüntüleri paylaştığı iddiasıyla hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmadan yardım etmek” ve “siyasal veya askeri casusluk” suçlarından fezleke hazırlanan edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "dokunulmazlıklar konusunun gündemde olduğu bu günlerde hakkında fezleke hazırlanmasının beklediğini" söyledi. T24'e konuşan Berberoğlu, "Anamuhalefet lideri dahil milletvekillerini içeri atma niyetleri varsa ancak hodri meydan demek lazım" ifadesini kullandı.

Fezleke, Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili İrfan Fidan tarafından Özel Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

Can Dündar 'Tutuklandık' kitabında açıkladı: MİT TIR'ları fotoğraflarını solcu bir milletvekili dostum getirdi

Dündar ve Gül'ün birlikte 92 gün boyunca tutuklanmalarına neden olan MİT TIR'ları haberleri ve fotoğraflarının hikâyesini "Tutuklandık" kitabında paylaşmıştı. Dündar, "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" manşetine dayanak olan MİT TIR'ları görüntülerinin, "solcu bir milletvekili dostu tarafından flash disk içinde kendisine getirildiğini" açıklamıştı ve bu milletvekilinin Berberoğlu olduğu iddia edilmişti.

"CHP olarak biz 2002'den beri dokunulmazlıkların kaldırılmasından yanayız" diyen Berberoğlu, "Kamuoyunda oluşan tereddütlerin farkındayım, yargının da bağımsız olmadığını görüyorum" vurgusu yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre, iddia üzerine harekete geçen başsavcılık, Dündar’ın telefon konuşma kayıtlarını incelemişti. Aynı gün Dündar ile buluşan kişinin CHP’li Enis Berberoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Başsavcılık, milletvekili olduğu için yargılanması izne tabii olan Berberoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmadan yardım etmek” ve “siyasal veya askeri casusluk” suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.