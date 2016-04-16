CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında 'casusluk'tan fezleke hazırlandı!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Can Dündar’ın yargılandığı MİT TIR’ları davasında görüntüleri paylaştığı iddia edilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmadan yardım etmek” ve “siyasal veya askeri casusluk” suçlarından fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili İrfan Fidan tarafından Özel Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderildi. Berberoğlu, dokunulmazlıklar konusunun gündemde olduğu bu günlerde hakkında fezleke hazırlanmasının beklediğini söyledi.

Can Dündar 'Tutuklandık' kitabında açıkladı: MİT TIR'ları fotoğraflarını solcu bir milletvekili dostum getirdi

Dündar ve Gül'ün birlikte 92 gün boyunca tutuklanmalarına neden olan MİT TIR'ları haberleri ve fotoğraflarının hikâyesini "Tutuklandık" kitabında paylaşmıştı. Dündar, "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" manşetine dayanak olan MİT TIR'ları görüntülerinin, "solcu bir milletvekili dostu tarafından flash disk içinde kendisine getirildiğini" açıklamıştı ve bu milletvekilinin Berberoğlu olduğu iddia edilmişti.

T24'e konuşan Berberoğlu, dokunulmazlıklar konusu gündemdeyken fezleke hazırlanmasını beklediğini söyledi ve "CHP olarak biz 2002'den beri dokunulmazlıkların kaldırılmasından yanayız. Kamuoyunda oluşan tereddütlerin farkındayım, yargının da bağımsız olmadığını görüyorum. Anamuhalefet lider dahil milletvekillerini içeri atma niyetleri varsa ancak hodri meydan demek lazım" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, iddia üzerine harekete geçen başsavcılık, Dündar’ın telefon konuşma kayıtlarını incelemişti. Aynı gün Dündar ile buluşan kişinin CHP’li Enis Berberoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Başsavcılık, milletvekili olduğu için yargılanması izne tabii olan Berberoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmadan yardım etmek” ve “siyasal veya askeri casusluk” suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.