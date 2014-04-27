T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li il başkanları: Köşk'e ya Kılıçdaroğlu ya da Büyükerşen çıksın

CHP'nin Köşk anketinde, il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte en çok Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in adını yazdı

27 Nisan 2014 17:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için partisinin il başkanları ile bir araya geldi. Toplantının ilk bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun açış konuşmasının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan "Cumhurbaşkanlığı seçimine" ilişkin, teknik konuları içeren bir sunum yaptı. Oy kullanacak seçmen sayısı, yurtdışında kullanılacak oylar, kaç sandıkta oy kullanılacağı ve adayların ne zaman belirleneceğine ilişkin bilgi verildi. Kılıçdaroğlu daha sonra il başkanlarından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç isim istedi. Yazılan isimlerin tamamında Kılıçdaroğlu yer alırken, ikinci sırada Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ismi yer aldı.

Vatan gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu il başkanlarından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçer isim istedi. İl Başkanlarının, seçenek sınırlaması olmadan cumhurbaşkanlığı adayı olarak görmek istedikleri isimleri yazılı olarak Kılıçdaroğlu'na iletti.

 

Ya Kılıçdaroğlu ya Büyükerşen

 

İl başkanlarının tamamı Köşk için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adını yazdı. İl başkanlarının Köşk adayının isimlerini yazarken organize olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra en fazla önerilen ismin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olduğu öğrenildi.

İlker Başbuğ, Güldal Mumcu, Emine Ülker Tarhan, Deniz Baykal, Mehmet Haberal, Ümit Boyner gibi isimlerin de il başkanlarının önerdiği isimler arasında olduğu bildirildi.
 

ETİKETLER

chpköşkcumhurbaşkanlığıseçimlerkemal kılıçdaroğluyılmaz büyükerşeneskişehir belediye başkanı

İlgili Haberler

Kamer Genç, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönüllü oldu

CHP'nin dünkü toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını belirlemesi kararlaştırıldı. Kamer Genç, Cumhurbaşkanlığı'na aday olmak istediğini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24