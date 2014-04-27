CHP'li il başkanları: Köşk'e ya Kılıçdaroğlu ya da Büyükerşen çıksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek için partisinin il başkanları ile bir araya geldi. Toplantının ilk bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun açış konuşmasının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan "Cumhurbaşkanlığı seçimine" ilişkin, teknik konuları içeren bir sunum yaptı. Oy kullanacak seçmen sayısı, yurtdışında kullanılacak oylar, kaç sandıkta oy kullanılacağı ve adayların ne zaman belirleneceğine ilişkin bilgi verildi. Kılıçdaroğlu daha sonra il başkanlarından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç isim istedi. Yazılan isimlerin tamamında Kılıçdaroğlu yer alırken, ikinci sırada Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ismi yer aldı.

Vatan gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu il başkanlarından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üçer isim istedi. İl Başkanlarının, seçenek sınırlaması olmadan cumhurbaşkanlığı adayı olarak görmek istedikleri isimleri yazılı olarak Kılıçdaroğlu'na iletti.

Ya Kılıçdaroğlu ya Büyükerşen

İl başkanlarının tamamı Köşk için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adını yazdı. İl başkanlarının Köşk adayının isimlerini yazarken organize olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra en fazla önerilen ismin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olduğu öğrenildi.



İlker Başbuğ, Güldal Mumcu, Emine Ülker Tarhan, Deniz Baykal, Mehmet Haberal, Ümit Boyner gibi isimlerin de il başkanlarının önerdiği isimler arasında olduğu bildirildi.

