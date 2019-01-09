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Politika

CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Mesut Özakcan yeniden belediye başkan adayı göstermemişti

09 Ocak 2019 14:08

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan CHP'den istifa etti. Özakcan,  gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini söyledi.

Partisinde hizmet etme olanağının kalmadığını ifade eden Özakcan, "CHP’de siyaset yapma değil hizmet etme olanağı, imkanı kalmadı. Artık CHP burada CHP olmaktan da çıktı, Özlem Çerçioğlu partisi haline dönüştü. Orada yer alıp siyaset yapmanın bir anlamı kalmadı." dedi.

CHP,  31 Mart yerel seçimlerinde Özakcan'ın yerine belediye başkan adayı olarak Mehmet Fatih Atay'ı açıklamıştı.

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