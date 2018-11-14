CHP'li belediye başkanı, gözünü Türkiye'nin diğer ucuna dikti; aday adaylık başvurusunu Konak için yaptı

Tunceli'nin Hozat Belediye Başkanı CHP'li Celaleddin Polat, İzmir'in Konak belediye başkanlığı için aday adaylık başvurusu yaptı. Polat'ın yerine, Hozat'ta farklı bir isim aday gösterildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinin belediye başkanı CHP'li Celaleddin Polat, görev süresinin sonuna doğru, hizmet etmek istediği kent konusunda tercihini İzmir'den yana kullandı. 1403 kilometre uzaklıktaki İzmir'in Konak ilçesi için aday adaylık başvurusunda bulunan Başkan Polat'ın yerine, farklı bir partili aday gösterildi. CHP Genel Merkezi, Hozat'ta 31 Mart 2019 yerel seçimlerine Seyfi Geyik ile girme kararı aldı.

Polat'ın ise aday gösterilip gösterilmeyeceği henüz belli değil.

