-CHP'Lİ BELDE BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ İSKENDERUN (A.A) - 08.11.2010 - Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Madenli beldesinin CHP'li belediye başkanı Asaf Güven, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İskenderun Kaymakamlığına istifa dilekçesini veren Güven, çıkışta yaptığı açıklamada, 12 yıldır belediye başkanlığı yaptığını ve bazı şeyleri tadında bırakmak gerektiğini belirterek, bundan sonra İskenderun Doğumevi'nde asıl mesleği olan doktorluk görevini sürdüreceğini söyledi. Partisi ve belediye meclis üyeleri ile hiç bir sorunun olmadığının altını çizen Güven, ''Kimseye kırgınlığım yok, yeni başkanı da Meclis belirler, hukuk işler'' dedi.