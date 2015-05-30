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CHP'li Bekaroğlu'ndan Babacan'a Bank Asya tepkisi: Külahıma anlat!

'28 Şubat sürecinde holdinglere yapılanlarla bugün Bank Asya'ya yapılanlar arasında hiçbir fark yok'

30 Mayıs 2015 21:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet tarafından ağır eleştirilerle hedef alınan Bank Asya'ya TMSF'nin el koymasını "siyasi değil" sözleriyle yorumlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bekaroğlu, "Babacan, 'ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerde yaşanan sorunlar' demiş. Külahıma anlat!"dedi. 

"BDDK'nın Bank Asya'ya el koymasının hukuksuz bir karar olduğunu" savunan Bekaroğlu, "Bugün Bank Asya'ya yapılan zulümle 28 Şubat sürecinde holdinglere yapılanlar arasında hiçbir fark olmadığını" söyledi. 

Mehmet Bekaroğlu'nun tweetleri şöyle:

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