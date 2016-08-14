CHP'li Bekaroğlu: Demokrasiyi kurtardık, milli ve yerli elde kalan ne varsa satıyoruz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen tasarıyla, 100’den fazla kurumun varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme kararı alınmasına ilişkin olarak, "Demokrasiyi kurtardık, milli ve yerli olan her şeyi konsolide ettik, elde kalan ne varsa satıyoruz..." dedi.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabında komisyonda kabul edilen ve PTT, TÜBİTAK, Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun da gibi kurumların özelleştirilmesine imkân sağlayan tasarıyı eleştirdi.

100'den fazla kurum için özelleştirme yolu açılıyor: TÜBİTAK, TRT, GAP, TDK...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen tasarıyla, 100’den fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme kararı alındı. Bu şekilde özelleştirme yolu açılıyor. Tasarıya göre aralarında PTT, TÜBİTAK, Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun da olduğu kurumlar, varlıklarını özelleştirme idaresine devrederek ihale yasasının kapsamı dışında özelleştirebilinecek.