100'den fazla kurum için özelleştirme yolu açılıyor: TÜBİTAK, TRT, GAP, TDK, Atatürk Orman Çiftliği...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen tasarıyla, 100’den fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme kararı alındı. Bu şekilde özelleştirme yolu açılıyor. Tasarıya göre aralarında PTT, TÜBİTAK, Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun da olduğu kurumlar, varlıklarını özelleştirme idaresine devrederek, ihale yasasının kapsamı dışında özelleştirebilinecek.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, CHP’li Aykut Erdoğdu, tasarıyı “Bu maddeyle bütün devlet satılabilir” diyerek eleştirdi.

35’inci madde

Söz konusu düzenleme torba yasa tasarısının 35. maddesinde bulunuyor. Buna göre, özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı kuruluşlardaki hisseler ile varlıklardan bu idarelerce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirilenler, Özelleştirme Yasası kapsamında özelleştirilecek. Tasarıyla ilgili komisyona bilgi veren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kilci, özelleştirme kanununda hangi kuruluşların özelleştirme kapsamına alınacağının belirtildiğini, ancak özel bütçeli kuruluşlara ait herhangi bir düzenleme getirilmediğini belirtti. Kilci, zaman zaman özel bütçeli kuruluşların varlıklarının kendilerine devredilmek istendiğini, ancak yasa nedeniyle bunun yapılamadığını ifade etti.

Kilci, özel bütçeli kuruluşun talebi durumunda, istenen varlığın özelleştirme kapsam ve programına dahil edileceğini belirtti. Kilci, kapsama giren kuruluşlardan bazılarını şöyle sıraladı:

“Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TRT, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, GAP Başkanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü.”

Eleştiriler üzerine söz alan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da, “‘Değerininin altında gider mi’ diye sordunuz. Arkadaşlar ‘tam tersi’ diyor. ÖİB’in imar yapma yetkisi olduğu için öyle araziler var ki örneğin Spor Toto’yu örnek verdiler bana. Burada imarı olmayan bir araziyi, ÖİB’in imarla ilgili düzenlemeyi yapıp daha değerli hâle getirip o şekilde satacağını ifade ettiler” açıklamasında bulundu.

Dev bütçeler listede

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, PTT, TRT, İller Bankası, TÜBİTAK, Milli Piyango, TPAO, DSİ, GAP Başkanlığı, DHMİ, YURTKUR, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Spor Genel Müdürlüğü.

Bu madde devleti sattırır

CHP’li Aykut Erdoğdu ise maddeye tepki gösterdi. Özelleştirme İdaresi’nin çok geniş bir yetki almaya çalıştığını belirten Aydoğdu, “Daha önceki hiçbir kanun koyucunun, hiçbir hükümetin döneminde alınmayan çok geniş bir alanı da özelleştirme kapsamına alacaksınız. Bütün devleti satın alma hakkını alıyorsunuz, böyle birşey anayasaya aykırı. Bütün devlet satılabilir bu maddeyle” dedi. CHP’li Musa Çam ise “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün İş Bankasına kalan hisseleri var, vasiyeti var ve onlar Türk Dil Kurumuna ve Tarih Kurumuna... Onların bulundukları belki iştirakler var. Şimdi, o iştiraklerden kalan şeyleri bugün o iştirakleri yöneten insanlar ‘Biz bunları satıyoruz, istemiyoruz’ derlerse bunları da satacak mısınız?” diye sordu.

"Havuza attığınız kayboluyor"

MHP’li Erhan Usta da, kaygılarını “Şimdi, mirasyedilere ‘Hep satmaya kafan çalışıyor, biraz da yapmaya, almaya filan bak’ derler mesela. Bunun gibi birşey. Bir de bu havuza attığımız şey kayboluyor. Bakın, özellikle biraz daha 1990’lı yıllarda filan kuruluşları havuza aldık ve hakikaten kârlı kur uluşlar dahi özelleştirme kapsamına alındığı andan itibaren kuruluştaki hem çalışan hem o kuruluşa bakış açısından filan moral, motivasyon her şey sıfıra iniyor” sözleriyle anlattı.