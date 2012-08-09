CHP'li Batum: Gazetecilerin mi patronların mı haklarını koruyacağız?

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun basın özgürlüğü maddesinin önceki gün yapılan görüşmelerine gazetecilerin sendikal hakları damgasını vurdu. CHP, "sendikal hakların" bu maddede yer almasında ısrar etti.

Komisyon üyesi Anayasa profesörü Süheyl Batum, "Basın özgürlüğüne sendikal hakları koymamak gazete patronların hakkını korumak demektir" dedi. "Biz kimden yanayız" diye soran Batum, gazete çalışanların yıpranma payı olmak üzere hiçbir güvencesinin kalmadığına dikkat çekti. "Patronu korumak, parasal haklarını korumaktır. Bu nedenle, çalışanların sendikal haklarını mutlaka bu maddeye koymalıyız" diye konuştu.

"Basın özgürdür demekle özgür olmuyor" diyen Batum, "Sözde anayasa değişikliği yapmamak için sendikal hakları da buraya koyalım" öneriside ısrar etti. CHP'nin bu önerisine AKP ve MHP karşı çıktı. Düzenlemeye sandikal haklar konulmadı. Ancak, CHP önerisi olarak not alındı. CHP’nin 12. fıkra olarak düzenlenmesini istediği sendikal hak ise sadece öneri olarak yer aldı.

Uzlaşma Komisyonu’ndan geçen 11 fıkralık "basın hürriyeti" maddesinde, devletin medyada çoğulculuğu sağlayacak tedbirleri alması öngörülüyor. Yeni maddede yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

- Basın hürdür ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır, hiçbir şekilde sansür edilemez.

- Devlet basın ve haber alma hür riyetinin kullanılmasını kamuoyunun serbestçe oluşmasını ve medyada çoğulculuğu sağlayacak tedbirleri alır.

- Süreli veya süresiz yayın yapmak ve bu amaçla basımevi kurmak, önceden izin alma ve mali teminat yatırma gibi basın hürriyetini engelleyen şartlara bağlanamaz.

- Radyo ve televizyon istasyonu ve haber ajansları kurmak ve işletmek (BDP önerisi: Ve tercih ettiği dilde yayın yapmak) serbesttir.

- Süreli veya süresiz yayınlara el koyma, özel hayatı açıkça ihlal eden yayınlar dışında yasaktır