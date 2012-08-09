T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Batum: Gazetecilerin mi patronların mı haklarını koruyacağız?

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun basın özgürlüğü maddesinin önceki gün yapılan görüşmelerine gazetecilerin sendikal hakları damgasını

09 Ağustos 2012 16:27

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara


Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun basın özgürlüğü maddesinin önceki gün yapılan görüşmelerine gazetecilerin sendikal hakları damgasını vurdu. CHP, "sendikal hakların" bu maddede yer almasında ısrar etti.  

Komisyon üyesi Anayasa profesörü Süheyl Batum, "Basın özgürlüğüne sendikal hakları koymamak gazete patronların hakkını korumak demektir" dedi. "Biz kimden yanayız" diye soran Batum, gazete çalışanların yıpranma payı  olmak üzere hiçbir güvencesinin kalmadığına dikkat çekti. "Patronu korumak, parasal haklarını korumaktır. Bu nedenle, çalışanların sendikal haklarını mutlaka bu maddeye koymalıyız" diye konuştu.

"Basın özgürdür demekle özgür olmuyor" diyen Batum, "Sözde anayasa değişikliği yapmamak için sendikal hakları da buraya koyalım" öneriside ısrar etti. CHP'nin bu önerisine AKP ve MHP karşı çıktı. Düzenlemeye sandikal haklar konulmadı. Ancak, CHP önerisi olarak not alındı. CHP’nin 12. fıkra olarak düzenlenmesini istediği sendikal hak ise sadece öneri olarak yer aldı.

Uzlaşma Komisyonu’ndan geçen 11 fıkralık "basın hürriyeti" maddesinde, devletin medyada çoğulculuğu sağlayacak tedbirleri alması öngörülüyor. Yeni maddede yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

- Basın hürdür ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır, hiçbir şekilde sansür edilemez.

- Devlet basın ve haber alma hür riyetinin kullanılmasını kamuoyunun serbestçe oluşmasını ve medyada çoğulculuğu sağlayacak tedbirleri alır.

- Süreli veya süresiz yayın yapmak ve bu amaçla basımevi kurmak, önceden izin alma ve mali teminat yatırma gibi basın hürriyetini engelleyen şartlara bağlanamaz.

- Radyo ve televizyon istasyonu ve haber ajansları kurmak ve işletmek (BDP önerisi: Ve tercih ettiği dilde yayın yapmak) serbesttir.

- Süreli veya süresiz yayınlara el koyma, özel hayatı açıkça ihlal eden yayınlar dışında yasaktır

ETİKETLER

süheyl batumchpgazetecibasınpatron

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24