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Politika

CHP'li başkanın makam arabası kurşunlandı

CHP'li Hasan Karabağ'ın evinin bulunduğu apartmanın önündeki otoparkta duran ve makam aracı olarak kullandığı cipe 4 el ateş açıldı

03 Eylül 2013 21:06


İzmir'in Bayraklı İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ'ın, evinin önündeki otoparkta duran makam aracı, gece, içinde kimse yokken kurşunlandı.

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi üzerindeki apartmanın otoparkında meydana geldi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın evinin bulunduğu apartmanın önündeki otoparkta duran ve makam aracı olarak kullandığı cipe 4 el ateş açıldı.

Park halindeyken ve içinde kimse yokken açılan ateşle isabet alan araç hasar gördü. Sabah saatlerinde aracın yanına geldiğinde kurşunlandığını farkeden Başkan Karabağ, polise durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Kimseyle bir husumetinin bulunmadığını ve tehdit de almadığını belirten Başkan Hasan Karabağ, olayın fail ya da faillerinin en kısa sürede bulunacağına inandığını söyledi.

 

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