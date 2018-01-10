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CHP'li başkandan Bakan Soylu paylaşımı

“İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz "

10 Ocak 2018 01:39

İstanbul'da CHP'li Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alırken, yine CHP'li olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, resmi Twitter adresinden Bakan Süleyman Soylu ile bir kaç saat önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Kılıç'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum alıp çok sayıda retweet aldı.

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın İçişleri Bakanlığı Bakanlığı tarafından görevden alınmasının yankıları sürerken bugün Bakan Süleyman Soylu ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kılıç'ın paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz " sözleriyle paylaştı. 

CHP'li Başkan,  Bakan Soylu tweetinden önce de " Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği “Genel Güvenlik ve Uyuşturucu İle Mücadele” toplantısına katıldık" paylaşımında bulundu. 

 

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