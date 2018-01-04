CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile CHP'li Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

Murat Hazinedar, 2014'te yapılan yerel seçimlerde yüzde 76.3 oy oranı ile seçilmişti.

"Eşim ve oğlum için de

yurt dışına çıkış yasağı var"

Bugün (4 Ocak 2017) yaptığı açıklamada, "FETÖ" soruşturması kapsamında kendisinin yanı sıra eşi ve oğluna da yurt dışına çıkış yasağı konduğunu kaydeden Hazinedar, şöyle konuşmuştu:

“Soruşturma 2016 tarihinde hiçbir delil olmadan, Canfer Deliismail ve Heyecan Halime Şahin isimli şahısların iftiraları ile açılmıştır. Delil olmayan dosyada hakkımda, haksızca yurtdışı çıkış yasağıçıkarıldı. Bu soruşturma kapsamında 17 aydır hiçbir şekilde ifademe başvurulmamıştır. İfade verme talebim reddedilmiştir. Şüphelinin ifadesi alınmadan, üstelik bu bir belediye başkanı, ifademiz alınmadan nasıl adli kontrol kararı alınmıştır. Üstelik şahsım Türkiye’de iken adliyeye ifade için davet edilmeden gıyabımda karar alınması kanunlara aykırıdır."

İçişleri Bakanlığı'ndan

yapılan açıklamada ne dendi?

Hazinedar’ın görevden alınmasıyla ilgili yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat HAZİNEDAR Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

Çetin Kırışgil'in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kılıçdaroğlu, İlgezdi görevden alındığında ne demişti?

Battal İlgezdi'nin görevden alınması sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili kararını "intikam operasyonu" olarak değerlendirmişti. Kılıçdaroğlu, "Yapılmak istenen haysiyet cellatlığıdır. Yıldırmak istiyorlar. Yılmayacağız. Kılıçdaroğlu konuşmasın istiyorlar. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkı için sonuna kadar konuşacağım. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım" demişti.