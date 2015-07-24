Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, kendisi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hakkında basında yer alan "usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştikleri" iddialarının araştırılması için yaptığı suç duyurusu dolayısıyla savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İlgezdi'nin 13 Temmuz'da Anadolu Adalet Sarayı'na eşi Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP İl Başkanı Murat Karayalçın ile giderek 9 sayfalık suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet savcılığına sunması sonrasında, iddiaların araştırılması için soruşturma başlatılmasına karar verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine Ataşehir Belediyesi'ne giderek istenilen evrakları temin etti. Belgeler, kontrollerin ardından savcılığa teslim edildi.

Kamu davası açılmasını talep etmişti

Battal İlgezdi'nin suç duyurusu dilekçesinde, Battal İlgezdi ile eşi Gamze Akkuş İlgezdi hakkında son günlerde basında olumsuz algı oluşturmaya yönelik haberler yapıldığı savunularak, Battal İlgezdi, eşi ve çocuklarının edindikleri her türlü mal ve kazançların yasal mevzuata uygun şekilde edinilip edinilmediği konusunda soruşturma açılması ve detaylı inceleme yapılması istenmişti.



Soruşturma sonucunda herhangi bir suç unsuru tespit edilmesi halinde Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi hakkında kamu davası açılması talep edilen dilekçede, soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için İlgezdi ve ailesinin her türlü bilgi ve belgeyi vermeye hazır olduğu ifade edilmişti.



Haberlerin İlgezdi ailesinin mağduriyetine sebep olduğu ifade edilen dilekçede, "Son günlerde bir kısım medyada Battal İlgezdi ve eşi ve çocukları hakkında usulsüz şekilde mal edinerek, haksız yere zenginleştiklerine dair haberlerin ihbar kabul edilerek, soruşturma başlatılmasını talep ederiz" denilmişti.



Bazı basın organlarında, "Battal İlgezdi'nin, Ataşehir'deki bir rezidansın gizli ortaklarından olduğu ve binanın inşa edildiği arsanın alımı, inşaat firmasının ödemeleri, devir teslim ve bazı ihalelerinde yolsuzluk yaptığı, İlgezdi'nin yakınlarının da usulsüzlükler sonucunda zenginleştiği" öne sürülmüştü.