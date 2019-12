CHP'li başkana kaset şoku!

Başkent'in gündeminde önceki gün "Fırat ile Kılıçdaroğlu düellosu" ilk sıraya yerleşirken, Kanal 7 ve Ülke TV'nin akşam haberlerinde CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı.



Kanal 7'nin düello alternatifi



CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'a ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili haberler akşam saatlerinde bazı internet sitelerinde ve dün de bazı gazetelerde yer aldı.



Eryılmaz'ın bazı CHP'li Meclis Üyeleri ve Çankaya Belediyesi çalışanlarından yakındığı anlaşılan ses kaydında şu ifadeler yer aldı:



"Gayri resmi bir spor kulubümüz var. Biz bazen oraya yardım istiyoruz, oraya araba aldırıyoruz. Mütahitlerden alınanlar ise Belediye Meclis üyelerine dağıtılıyor. Bu para ayda 100-150 bin YTL'yi buluyor.



* Şimdi biz burada... Şeylerle, yamyamları onları doyurmak için benim dört ayrı eski Muzzafer olmam gerekiyor. Bunlara para bulmak için 50 takla atıyorum.



Bazıları dilleniyor tabi



* 100-150 milyar borç alın da Meclis üyelerine verilecek.



* Yani bizim burada bunu yaparken de bunların bazıları dilleniyor tabi.



* Ama yapılan burada esas şey, imar konuları var. İmarda adam diyor ki benim yerim şurada var. Diyoruz ki git, kulübe bağışla, minibüs al falan...



* Her gelen dosyanın üzerine atlıyor. Ben buradan ne götürürüm. Hergün koltuğunda dosya..



* Dışarı çıkıyor diyor ki işini hallettim şu kadar ver. Ben burada son dört ayda, adam bizde, resmen tehdit etti.



On gündür Allahım şaştı



* Ben 10 gündür benim Allah'ım şaştı. Ben hiçbir işe bakamıyorum. Bu herifler için gidip mütahitten rica ettik, 75 bin dolar borç alıp, 50 laptop dağıttık.



* Personel dediğin işte bu tipler. Yani TİP'çi DEHAP'lı... Benim yanımda CHP'yi eleştiriyor. Burada partizanlık yapmıyorum ama partiliyim.



İzlemedim inceleyeceğim



Eryılmaz ise Kanal 7'de yayınlanan bu iddialar konusunda "Televizyondaki haberi izlemedim. Sadece birkaç arkadaştan duydum. Önce söz konusu haberleri izleyeyim, inceleyeyim, sonra açıklama yapabilirim" dedi.



Her dediklerini yapıyoruz, iki satırımız çıkmıyor



"Bak şimdi Balbay'a neredeyse 1.5 aydır ödeyeceğiz. 100 milyar ödememiz lazım. Yok çıkmadı. Adamlardan gazete alıyoruz, ilan veriyoruz, yazı yazıyoruz. Kolay değil gazete. Hiçbir yerde çıkmıyor bizim yazımız. Kimse vermiyor yazımızı, Cumhuriyet veriyor bir tek. Cumaları yazıyoruz. Melih'in elinde Sabah grubu. Hürriyet diyor, yazmıyorlar. Emin Çölaşan'la Bekir'le Fikret'le hepsiyle konuşuyoruz, yırtınıyoruz. Her dediklerini yapıyoruz, iki satırımız çıkmıyor hiçbir yerde."