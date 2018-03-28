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Politika

CHP'li Balbay: Adam milyar lira götürmüş, altında Ferrari; bu mu milli, ulusal ekonomi?

"Önce kırmızı halı, sonra kırmızı bülten"

28 Mart 2018 23:24

Binlerce insanın dolandırıldığı Çiftlik Bank olayını TBMM Genel Kurulu'na taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Balbay, “Çiftlik Bank'ın şu anda başındaki kişi Uruguay'da. Adam milyar lira götürmüş, adam şu anda firari, altında Ferrari. Bu mu millî ekonomi; bu mu ulusal ekonomi” dedi.

65 firma hakkında soruşturma açıldığına dikkat çeken Balbay’ın, Genel Kurul'da gündemdışı konuşmasındaki ifadeleri şöyle: 

"Sayın milletvekilleri, Çiftlik Bank olayı giderek büyüyor. Şu anda 65 firma hakkında soruşturma açıldı. Çiftlik Bank'ın şu anda başındaki kişi Uruguay'da. Adam milyar lira götürmüş, adam şu anda firari, altında Ferrari. Bu mu millî ekonomi; bu mu ulusal ekonomi? "Şu anda adam hakkında kırmızı bülten çıkardık." diyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor. Önce kırmızı halı, sonra kırmızı bülten. Şu anda siz bu adamlara şeker fabrikalarını verip önce kırmızı halı, sonra kırmızı bülten mi vereceksiniz? Ayıplıyorum!

(CHP sıralarından alkışlar) Birinizin yüzünden bir şey çıkmıyor. Şu anda eğer şeker fabrikaları satılacak… Bu parayla 10 tane şeker fabrikası kurulurdu. Ayıptır! Bütün bunların üzerine 'Hem yerliyiz hem millîyiz' demenizi kınıyorum. Bakan Tüfenkci de, sanki izleme komitesi gibi, sadece olayları anlatmakta yetiniyor. Tüfenkci'yi de istifaya davet ediyorum."

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