CHP'li Balaban: Genel Başkanımızın görevi İnce'ye devretmesini umuyoruz

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce\'nin parti tabanında yeni bir umut yarattığını belirtip, \"Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey\'e de çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde gayet iyi hamleler yaptık. Ama bu görevi de Sayın Muharrem İnce\'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz\" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, parti binasında CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin İşnel ve parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Manisa\'da 3 olan milletvekili sayılarını koruduklarını, ancak partilerinin oy oranında 2015 Kasım seçimlerine göre yüzde 2,5\'luk düşüş yaşandığını belirtti.

\'OYLARDAKİ DÜŞÜŞÜN İKİ ÖNEMLİ NEDENİ VAR\'

Oyların düşüşünün iki nedeninin olduğunu belirten Balaban, \"Yaklaşık 13 bin 500 oy kaybımız var. Bunun esas nedenlerini 30 Haziran günü yapacağımız İl Danışma Kurulu ve ilçe başkanları toplantısında ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Oy oranındaki düşüşümüzün iki önemli nedeni var. Birincisi, ön seçim olmaması, ikincisi ise genel merkezin, milletvekili listesinde tabanın sesinin dinlememesi. İl örgütü olarak daha önce de genel merkeze uyarılarımızı yapmıştık. Ön seçim olmayınca, CHP hem Manisa\'da, hem Türkiye\'de 1 ila 3 puan arasında değişik yerlerde puan kaybetti. Eğer ön seçim olsaydı çok daha farklı bir puan tablosu ortaya çıkardı. Çünkü CHP Türkiye\'de ön seçimi içselleştirmiş ve uygulamış tek partidir. Biz genel merkezin yaptığı milletvekili listesinde yanlışlar olduğunu belirtip, \'Bu tür bir listeyle de Manisa\'da oylarımızı istediğimiz düzeyde artıramayabiliriz\' diye bir uyarı yapmıştık. Bunların değerlendirmesini bir kez daha içimizde yapacağız\" dedi.

Milletvekili aday listesinde kadınlara seçilebilecek bir sıralamada yer verilmemesinin de oy kaybında bir faktör olduğunu vurgulayan Balaban, \"En kötü ön seçim, en iyi aday yoklamasından iyidir. Özellikle de CHP\'nin Manisa\'daki seçmeni kadın adaya alışıktı ve 2 dönem kadın milletvekilimiz vardı. Manisa\'da bu seçimlerde seçilebilecek bir yerden kadın adayımızın olmaması bizim için eksi oldu\" diye konuştu.

\'GÖREVİ MUHARREM İNCE\'YE DEVRETMESİNİ UMUYORUZ\'

24 Haziran seçiminde partilerinin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce\'nin CHP\'nin tabanında ve Türkiye\'de bir umut ışığı yarattığının dile getiren Balaban, \"CHP, bu seçimde istediğini elde edemese de bir Muharrem İnce gerçeği ortaya çıktı. Hem Manisa\'da, hem CHP tabanında ve örgütlerinde, hem de Türkiye\'de bu seçimin en başarılı isimlerinden biri ve birincisi Muharrem İnce\'dir. 3-4 Şubat\'taki kurultayda Kemal Bey\'e oy vermiş bir il başkanı olarak bunu söylüyorum. Bundan sonra Muharrem İnce Türkiye\'de umut olmaya devam edecektir. Muharrem İnce, geleceğin cumhurbaşkanıdır. Bizler Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey\'e de çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinde gayet iyi hamleler yaptık. Ama bu görevi de Sayın Muharrem İnce\'ye kısa sürede devretmesini umuyoruz. 30 Haziran\'da ilçe başkanlarımız ile yapacağımız toplantıdan sonra daha net açıklamayı yapacağız. Bizler umutluyuz. Sayın Muharrem İnce umudu tüm Türkiye\'yi kapsadı. Tabanı da kapsadı. Muharrem İnce ile birlikte Türkiye\'de ve CHP\'de yeni bir dönem başlayacak\" dedi.

Açıklamasında partililere de çağırıda bulunan Balaban, eleştirilerin yapılmasını, ancak bunun hakarete varmadan, saygı sınırlarını aşmadan yapılmasını istedi.

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