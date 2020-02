CHP'li Bakan'dan iktidara taşeron işçiler için yeni KHK çağrısı

Umut KARAKOYUN- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, taşeron işçilerin kadroya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili yaptığı basın toplantısında iktidara seslendi. Bakan, KHK’nın düzenlenmesi için verdikleri kanun teklifine destek verilmesini isterken, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise Karayolları 2\'nci Bölge Müdürlüğü’nde 20 bin işçiden 14 bin kişinin başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinin İzmir İl binasında basın toplantısı düzenledi. Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı KHK’da değişiklik isteyen ve bunun için 4 kanun teklifi verdiklerini belirten Bakan, 2 Nisan’a kadar değişikliklerin yapılmasını isteyerek iktidara, \"Ya yeni bir KHK yapın ya da bizim kanun teklifimize destek olun\" çağrısında bulundu. Bakan, verdiği 4 kanun teklifinden 3’ünün eski hükümlülerle ilgili olduğunu belirtti. Hükümlü olup çalışan ama KHK ile işsiz kalan işçilerde, 657 sayılı Kanun\'un şartlarının aranmamasını gerektiğini belirten Bakan, kendi partilerinin, hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimleri bildirgelerinde, taşeronu kadroya alacakları vaatlerinin bulunduğunu hatırlattı. Bakan, \"Taşeronu kaldırmak devlete bir yük değil. Oradaki insanlar sürekli değişen şirketlerde çalışıyorlar. Biz bunların tamamını kadroya alacağız ve bu zulme \'dur\' diyeceğiz dedik. 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi taşerona kadro müjdesi verdi. Büyükşehir davası sürerken sendikacı arkadaşlarımız tutuklanmıştır. Daha sonra 2012 yılında tüm işçiler belediye şirketlerine alındı ve iş çözüldü. Bugün 696 sayılı KHK’da işçilerin belediye şirketlilerine alındığını görüyoruz. Bizim 6 sene önce yaptığımız ve dile getirdiğimiz şeyi yapmaya çalışıyor. Aslında bunu yapmıyorlar. Satır aralarında o kadar istisna var ki. 10 binlerce insan işsizlikle karşı karşıya. 2 Nisan’dan sonra bu insanlar işsiz, ekmeksiz kalacak. İnsanlara müjde diye getirdikleri şey taşerona kadro değil, taşeronda çalışanların ekmeklerine taş doğrayacaktır. Araç kiralamada çalışanlar, yemek hizmet alımında bulunanlar, danışmanlık hizmeti, hastane bilgi yönetim sisteminde olanlar, çağrı merkezilerinde çalışanlar istisna kapsamında. Mevsimlik işçilerin durumunda bir değişiklik yok. Yerel yönetimlerde taşeronlaşmayı ortadan kaldırmıyor. Personel çalıştırmaya yönelik diyor. Hizmet alımı, danışmanlık ihaleleri de kapsam dışında. Emekli işçileri kapsam dışı bırakıyor\" dedi.

DÜZENLEME İSTEDİ

KHK ile işçilerin alacaklarından vazgeçmelerinin istendiğini belirten Murat Bakan, işe iade davası açmış ve kazananların yargı kararına rağmen kadroya geçemeyeceklerini kaydetti. İşçilerin kadroya alınması esnasında devlet memurlarında aranan tüm şartların arandığını söyleyen Bakan, \"Kamuda çalışacak işçiden devlet memuru olma şartları aranıyor. Arşiv sabıka kaydı, hükümlü olan kardeşlerimizi işsiz bırakıyor. Ceza hukuku ıslah etmeyi amaçlar. Adam bir suç işlemiş, çıkmış iş, ev, aile sahibi olmuş, toplum dışına itiyorsunuz. Cinsel taciz, çocuk istismarı ve tecavüz suçlarını dışarıda bırakarak bir kanun teklifi verdim\" açıklamasında bulundu. Bakan, \"İktidara diyoruz ki ya bizim kanun tekliflerimizin yanında olun ya da yeni bir KHK çıkarın. Bu uygulama insanlara yeni bir hak getirmek değil, on binlerce insanı işsiz bırakmaktır. Yarın burada bir iş bırakma eylemi var. Yerel yönetimler çaresiz. Yine bu KHK ile birtakım kamu kurumları kapsam dışı bırakılıyor. Orman Çiftliği, TRT vs… Niye? Diğerlerinden farkı ne orada çalışan işçilerin? Biz CHP olarak TBMM’de mücadele etmeye devam edeceğiz. İşin sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz geçmiş dönemde farkındalık yaratmıştık. Biz diyoruz ki bunun onuru bize ait olmasın. Biz oy beklemek için bunu yapmıyoruz. O insanlar işsiz ekmeksiz kalmasın\" diye konuştu.

\'İŞÇİLERİN YANINDAYIZ\'

İl Başkanı Deniz Yücel de toplantıda konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkenin 20 Temmuz darbesiyle karşı karşıya kaldığını savunan Deniz Yücel, demokrasiye darbe vurulduğunu ileri sürdü. Yücel, \"Parlamenter sistem 20 aydır askıya alınmış ve ülkeyi tek adam zihniyetiyle yöneten AKP iktidarı, muhalefet partileri ve demokratik kitle örgütlerinin görüşlerini almadan ‘yaptım oldu’ mantığıyla toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren konularda KHK düzenlemesi yapmaktadır. 696 sayılı KHK da bundan biridir. Hükümlü kontenjanından çalıştırılan, emekliliği gelip de çalışmaya devam eden işçi kardeşlerimiz işsiz kalmayla karşı karşıya kalmıştır. Hukuki dayanağı olmayan bir şekilde taşeron işçilerimizde devlet memuru olma şartı aranmaktadır. OHAL kapsamında kanun hükmünde kararnamelerle sınırlı düzenlemeler yapılabilir. Bizler CHP olarak AK Parti iktidarının hukuk dışı uygulamaları karşısında işçi kardeşlerimizle her mecrada mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

14 BİN İŞÇİYE RET

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise Karayolları 2\'nci Bölge Müdürlüğü’nde, kadroya geçiş için başvuruda bulunan 20 bin işçiden 14 binine ret cevabı verildiğini söyledi. Kurumda çalışan işçilerden büyük bölümünün elendiğini ifade eden Sarı, her geçen gün sayının arttığını belirtti. Sarı, \"İnsanlar cennettin kapısından içeri gireceğiz, kadro alacağız derken cehenneme girmiştir. Biz alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Otobüsler ve su işçileri çalışacak. Bu insanlar en son bulabileceği işte, emeğinin en sömürüldüğü işte çalışıyorlardı. Bu insanlar temizlik işçileri, çöp toplayan, asfalt yapan insanlardır\" dedi.

Öte yandan, DİSK, İzmir’de örgütlü olduğu belediyelerde yarın yarım gün süreyle iş bırakacak. Saat 13.30 ile 14.00 arasında Konak’ta eylem yapacak işçiler, KHK’da düzenleme isteyecek.



FOTOĞRAFLI