CHP'li Aytun Çıray, 20 gün önce Kılıçdaroğlu'nu arayarak suikast uyarısı yapmış

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Artvin'de suikast girişimine uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 gün önce böyle bir girişim olacağı yolunda bir uyarı yaptığını söyledi. Çıray, stratejist bir arkadaşının bir tehlike şüphesinden bahsetmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nu arayarak, “Tayyip Bey değil asıl siz tehlikedesiniz, dedim. Tedbir alması için ısrarla rica ettim" dediğini belirtti.

Sözcü gazetesinden Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan (27 Ağustos 2016) Çıray'ın açıklamaları şöyle:

"İktidar zemini hazırladı"

U.D.: Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı için sayın Başbakan da “Bu bir suikast girişimidir” dedi. Siz de adeta böyle bir saldırının beklendiğini ifade ettiniz. Bu ifadeleriniz bir bilgiye mi dayanıyordu?

A.Ç.: Hayır. Sonucuna benim de katıldığım bir analitik çalışma sonrası varılan noktadır. Tamamen açık bilgileri doğru okuma, satır aralarını fark etme, devlet deneyimi sonucunda bir senteze varma işidir. Ben bunu siyaset niyet okuma işidir diye özetliyorum. Önceki söyleşimizde ben size darbe senaryosunu yazanlar sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin kaybedeceği şekilde yazdılar demiştim. Çünkü amaçlarından biri de kardeş kavgası çıkarmaktı. Nitekim bastırılma esnasındaki çatışmalar adeta bir yangın gibi ülkeye yayılabilirdi. Orada amacına ulaşamayanların ellerinde iki araçları daha vardı: Terör ve suikastlar. İktidar da bugüne kadar uyguladığı yanlış iç ve dış siyasetlerle buna zemin hazırlamıştı doğrusu… Nitekim her gün büyük terör saldırılarıyla karşılaşıyoruz.

"Asıl siz tehlikedesiniz"

U.D.: Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu konuda nasıl uyardınız?

A.Ç.: Önce şunu ifade edeyim sayın Kılıçdaroğlu'na vaki saldırı olmasaydı ve toplumsal bir uyarı ihtiyacı ortaya çıkmasaydı bu paylaştıklarımı kimseyle paylaşmayacaktım. Stratejist arkadaşım daha ilk hafta böyle bir tehlikeden bana söz etmişti ve tartışmalarımız sonucunda ona hak verdim. Bunu hemen o gün panik duygusuna neden olmayacak şekilde sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemiyle paylaştım. Daha sonra yaklaşık 20 gün önce bir gece aynı arkadaşım beni arayarak, ‘Aytun Bey savunma bürokrasisinden emekli, deneyimli arkadaşlarla bugün uzun süren analizlerimiz sonucunda bir değerlendirme toplantısı yaptık ve vardığımız sonuç şu: Kemal Bey kardeş kavgası çıkarmak isteyenler için birinci hedeftir. Ayrıca kayıp silâhlar da var biliyorsunuz. Uyarmanızda fayda var' dedi.

Bu sözleri duyunca zaman kaybetmeden geç saatte Kemal Bey'i aradım, durumu anlattım ve “Tayyip Bey değil asıl siz tehlikedesiniz” dedim. Tedbir alması için ısrarla rica ettim. Soğukkanlılıkla dinledi. İçim rahat etmedi çünkü Kemal Bey'in tevazuunu biliyorum. Ne olur ne olmaz diye Kemal Bey'den ayrıldığı saatte koruma müdürünü aradım.

Israrla Kemal Bey'e anlattıklarımı ona da anlattım. ‘Merak etmeyin Aytun Bey tedbir almaya başladık bile, koruma sayısını da artıracağız' dedi.

U.D.: Sizi bu kadar ısrarlı girişimlerde bulunmanız konusunda ikna eden şey neydi?

A.Ç.: Darbe görünümlü işgal girişiminin Türkiye'yi zayıflatmak ve karar mekanizmalarını etkilemek için iki hedefi vardı: Türk Milleti ve Suriye'ye girmemekte direnen Türk Ordusu. Girişim bu amaca ulaşmanın açılış sahnesiydi. Arkadan şoke edici terör dalgası başlatıldı ve sıra kardeş kavgasına neden olacak şekilde suikastlar yapmaya gelmişti. AKP'nin uyguladığı açılım siyasetleriyle Türkiye'de iki kırılgan fay hattı oluştu; bunlardan biri mezhep diğeri de ırktır. Arkadaşım yaptıkları beyin fırtınasında ikinci hedefin de Selahattin Demirtaş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Devleti yönetenlerin dikkatini buraya da çekiyorum… Sonuçta beni ikna eden şey senaryo yazarlarının mezhep veya ırk üzerinden Türkiye'yi daha çok destabilize ederek kardeş kavgası çıkarmak istemiş olmalarının çok açık olmasıdır.

U.D.: Peki çare nedir?

A.Ç.: Doğru teşhisler koyup doğru tedbirler almaktır. Sorun FETÖ sorunu olmanın ötesinde bir AKP sorunudur. AKP uzlaşmayı bile davulu muhalefetin sırtına koyup tokmağı tutmak gibi yorumluyor. Kontrolsüz sürüşe devam ediyor. Ben bu yüzden milli mutabakat hükümeti diyorum. Çocuklarımız milli davamız olmayan Suriye yüzünden cinayete kurban ediliyor. İş tuttuklarına bakın lütfen… SADAT neyin nesi? İçinde ordudan dincilik nedeniyle atılmış subaylar var. Cumhurbaşkanı'nın başdanışman yaptığı başındaki emekli general Türkiye'yi bölecek antilâik anayasa taslağı hazırlamış. Koskoca Türk Silâhlı Kuvvetleri Türkiye'de eğitim alan ve adına ÖSO denilen dinci ve gerici bir örgütü koruyarak Suriye'ye sokuluyor. AKP hiç akıllanmamış gözüküyor yani… Uğur Bey iç savaşlar Allah'sızdır, kitapsızdır, ahlâksızdır, cinnettir. Özgürlükleri uğruna tankların altına yatan bu “Çılgın Türkler” bu defa oyuna gelmeyecek eminim! O halde iş bizatihi milletimize düşüyor. Geçmişte olduğu gibi bizi kardeş kavgasına sürükleyecek oyunlara gelmeyelim. Bakın sayın Kılıçdaroğlu mezhep siyaseti hiç yapmadı, yapmaz ama dün olayı ilk duyduğumda içime iki damla yaş aktı ve dedim ki; ben Aleviyim. Kürt'ün canının yandığı yerde ben Kürt'üm ve kulaklarımda Atatürk'ün“Ne mutlu Türküm diyene” sözleri çınladı. Yani yapmamız gereken şey empati veAtatürk'ün sihirli formüllerine dört elle sarılmaktır. Büyük kurtarıcıya bir kez daha bizi kurtarma görevi düştü.