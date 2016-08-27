Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik roketatarlı saldırıyı pusudaki JÖH'ler engellemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin yolu üzerinde uğradığı saldırı sırasında PKK'lıların ateşlemek üzere olduğu roketatarı engelleyen JÖH'lerin güzergâh boyunca önceden yerleştirildiği belirtildi. Buna göre, güvenlik birimlerinin sukast uyarısı üzerine CHP ek tedbir istemesinin ardından konvoyun güzergahı boyunca kör noktalara JÖH yerleştirildi. Kör noktalarda JÖH’ler pusuya yatıp CHP konvoyunun güvenlik içinde geçmesini bekledi.

Karar'dan Erol Metin'in haberine göre, Artvin’in Şavşat ilçesinde er Fatih Çaybaşı’nın şehit düştüğü PKK saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik birimleri bölgede PKK’lı bir grubun bulunduğu yönünde CHP yönetimini uyardı. Parti heyeti de Kılıçdaroğlu’nun güzergahında ilave güvenlik tedbirleri talep etti.

Pusuda beklediler

Jandarma Özel Harekat (JÖH) güzergahta güvenliği sağlamakla görevlendirildi. Kör noktalarda JÖH’ler pusuya yatıp CHP konvoyunun güvenlik içinde geçmesini bekledi. Ardanuç’tan Şavşat’a hareket eden konvoy, Yanıklı köyü yakınlarındaki vadiye geldiğinde pusuya yatan JÖH timi PKK’lının roketle saldırı hazırlığı yaptığını fark etti. JÖH’lerin ateş etmesiyle çatışma çıktı. PKK'lının roketi ateşlemesi engellenirken, bu sırada çatışma noktasına gelen konvoyun en önündeki jandarma aracına PKK’lılar ateş açtı. Kılıçdaroğlu’nun korumaları ve JÖH timleri PKK’lıları püskürttü. Jandarma aracını kullanan er Fatih Çaybaşı şehit düştü.

Bekaroğlu: Bize bilgi geldi

Artvin programında Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da saldırıyla ilgili edinilen bilgileri doğruladı. Bir gün öncesinden bölgede faaliyet gösteren PKK’lılarla ilgili bilgi aldıklarını belirterek, “O nedenle ek güvenlik önlemi istedik. Jandarma Özel Harekat timleri geldi. Çok yoğun bir güvenlik önlemi alınmıştı. JÖH’ler güzergahta görev yapıyordu. Zaten böyle atlatıldı” dedi.

Şehit askere son veda

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’lıların saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan jandarma er Fatih Çaybaşı’nın Erzincan’daki cenaze törenine katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Kılıçdaroğlu, aileye birlikte taziyede bulundu. Şehit er Fatih Çaybaşı, 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Öte yandan PKK saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Uluslararası haber ajansı Reuters’in PKK kaynaklarına dayandırdığı haberinde örgüt ‘bölgeden geçecek bir askeri birlik bilgisi’ üzerine bu saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu. Habere göre örgüt, konvoyun CHP liderine ait olduğunu bilmediğini idda ederek hedefin de CHP konvoyu olmadığını savundu.