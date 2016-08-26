PKK 'Artvin saldırısını' üstlendi: Kılıçdaroğlu kesinlikle hedeflenmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada yapılan saldırı girişimini PKK üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada, "Eylemci gücün kesinlikle önceden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait bir konvoy olduğu yönünde herhangi bir bilgisi yoktur. Eylem esnasında askeri aracın arkasında sivil bir konvoyun olduğu fark edilmiş ve zaten Kemal Kılıçdaroğlu’nun bindiği araç güçlerimizin atış mesafesine girmesine rağmen herhangi bir atış yapılmamıştır. Burada CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle herhangi bir biçimde hedeflenmemiştir" dendi.

Açıklamada ayrıca, "Ne genelde Gerillalarımızın, ne de yerel gücümüzün böyle bir planı söz konusu değildir. Eylemin amacı, sadece Türk devletinin güvenlik kuvvetleridir" ifadesine yer verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetmişti. Kılıçdaroğlu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şehidimiz var beni en çok üzen o. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ama gerçekten de bir şehidimizin olması beni en çok üzen olay oldu. Sıralı ölüme hepimiz katlanırız babanın, annenin çocuğunu mezara koyması çok zordur. Terör hepimize ortak acı yaşatıyor" demişti.