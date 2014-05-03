CHP'li Aylin Nazlıaka: Ölüm tehditleri alıyorum

CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, dün Meclis’te kadın ve çocuk cinayetlerine ilişkin yaptığı basın açıklamasından sonra sosyal medya üzerinden tehdit aldığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden çalışma yapan 'Ak Troller' konuyu çarpıtmakta, beni çocuk katillerini savunur gibi göstermekte ve hatta çocuklarımı öldürme tehdidine kadar varan ağır saldırılarda bulunmaktadırlar. Her ay düzenli olarak kadının ve çocuğun durumunu bildirmek için basın açıklaması yaptığımı kamuoyu biliyor" dedi.

12 yıl içinde devlet şiddeti nedeniyle 184 çocuğun öldüğünü iddia eden Nazlıaka, "Başbakan ne zaman toplumu baskılamak istese, diktatörlüğe giden yolda yasal düzenlemeler çıkaracağından bahsediyor. O zaman kendisini zamanda bir yolculuğa çıkaralım: 12 senelik iktidarı boyunca sadece devlet şiddeti nedeniyle 184 çocuk öldü. Mardin’de 13 yaşındaki bir çocuğa 25 kişi tecavüz etti, kendi rızası var dediler. Sakarya’da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 34 kişi tutuksuz yargılandı.



Kocaeli Gölcük’te 13 yaşındaki bir çocuğa 29 kişi tecavüz etti ve para karşılığı birlikte olduklarını söyleyerek cezalarını hafifletme yoluna gittiler. Başardılar da 29 kişiden sadece sekizi tutuklandı. Balıkesir Edremit’te zihinsel engelli 16 yaşındaki bir çocuğa üç kişi günlerce tecavüz etti, yargı üçünü de serbest bıraktı. Siirt’te yaşları 13 ve 17 olan iki kız çocuğuna tecavüz ve cinsel taciz suçuyla yargılanan Siirt Belediye eski Başkan Yardımcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yine zihinsel engelli 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden AKP Ovacık eski İlçe Başkanı, savcının talebiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

‘Hangi tarafta olduğu net olan biriyim’

Başbakan Tayyip Erdoğan’ı sert bir dille eleştiren Nazlıaka, "Recep Tayyip Erdoğan, tüm bu olan bitenlere susup neden bugün idam cezasını gündeme getirmiştir. Kendi milletvekilleri bile isyan etti "Bakanlar hiçbir önerimizi dinlemedi, şimdi ağlamasınlar" diye. Hayatım boyunca hangi tarafta olduğu net olan biriyim. Bu toplumun tüm dezavantajlı gruplarının cinayetlere, tecavüzlere, istismarlara kurban gitmemesi için çalışıyorum.

Sadece evrensel hukuk kurallarını hatırlattığım için bana saldıranlar sahiplerinin sesi olmaktan öteye gidemeyen vicdansızlardır. Çocuk katillerini, tecavüzlerini serbest bırakanlar bu suçların ortağıdır. Çocuk yaşta gelin edilenlere sesini çıkarmayanlar bu tecavüzleri ve cinayetleri meşrulaştıranlardır. Başbakan, çocuk katillerinin ve tecavüzcülerinin en ağır cezaları aldığı, müebbet hapis cezasında ‘Mahkemede efendi durdu’ diye indirimlere gidilmediği bir yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirsin ve yasayı boşluk bırakmadan çıkarsın; o zaman çocukların yanında olduğuna inanalım. Kendi siyasi hırsları ve ihtirasları için bu toplumu bölenin, bir ay önce ölen bir çocuğun annesini meydanlarda yuhalattığını da unutmayalım" açıklamasında bulundu.