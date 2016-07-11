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Politika

CHP'li Erdoğdu: Biz TBMM'de direniş başlatacağız, siz hayatın her alanında devam ettireceksiniz

"Bizim başka bir şansımız kalmadı"

11 Temmuz 2016 18:24

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Meclis İç Tüzük Yasası'nın değişmesiyle birlikte "tabuta son çivinin" de çakılmış olacağını savunarak, vatandaşlara "şiddet içermeyen bir pasif direniş" çağrısında bulundu. Erdoğdu, "Artık direniş zamanı... Bizimle başlayacak. Hayatın her alanında direniş olacak. Biz TBMM'de başlatacağız. Siz hayatın her alanında bizimle devam ettireceksiniz. Şiddet içermeyecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yıllardır demokrasi içinde mücadele ettiklerini belirterek "Biz yıllardır demokrasi içerisinde mücadele için çabalıyoruz... Biz demokrasi için direndikçe AKP bastırıyor. Artık sona yaklaşıyoruz" dedi. CHP'li vekil "İç Tüzük değişikliği ile Meclis'in fiilen ilga edilmiş olacağını" söyledi. 

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan CHP'li Erdoğdu'nun tweetleri şöyle:

- İç Tüzük Değişikliği kötürüm edilmiş TBMM'nin fiilen ilga edilmesi girişimidir...

- Aylardır yapılan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı demokrasi içinde karşı koymaya çalıştık... Artık demokrasiyi de kaldırdılar +++

- +++ Bizim başka bir şansımız kalmadı... Artık direniş zamanı... Bizimle başlayacak... Hayatın her alanında direniş olacak...

- +++ Biz TBMM'de başlatacağız... Siz hayatın her alanında bizimle devam ettireceksiniz... Şiddet içermeyecek... Etkin olacak...

- Hırsızlık kol geziyor... Yargı çöktü... Seçimler adil değil... Devlet bir suç örgütünün işgali altında... Ben bu durumu vicdanıma yediremem

- Yıllardır yargı korkusu olmadan vergilerinizi yağmalıyorlar... 6 ay vergimizi geciktirelim... Sarayı satmak zorunda kalırlar...

- Bizim seçmenimiz bu ülkenin ekonomik ve sosyal yükünü sırtında taşıyanlar... Hep beraber Yeter artık deseler yağmacı yandaşlar aç kalır...

 

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