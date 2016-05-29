CHP'li Aykurt Erdoğdu: AKP döneminde Türkiye'de 1 trilyon dolarlık yolsuzluk yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AKP döneminde Türkiye'de 1 trilyon dolarlık yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Nevşehir'de düzenlenen "Yağma Yılları, Yolsuzluklar ve Türkiye Ekonomisi" adlı panelde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "AK Parti'nin yandaş müteahhitler aracılığı ile kurduğu rant sistemi sonucunda 1 trilyon dolarlık yolsuzluğun ortaya çıktığını" iddia etti.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki panelde 1 trilyon doların bir ülkenin yıllık milli gelirine denk olduğunu ifade eden Erdoğdu, şunları söyledi:

"Bu para kanun değişiklikleriyle yandaşlara dağıtıldı. Devlet açık ihale yapmak zorundadır ama yapmıyor. Davetiye usulü yaparak kanundan yolsuzluk yapacakları kaçırıyor. Şikayet edemiyor, dava açamıyorsunuz. Kamu İhale Kanunu dışına çıkanların hepsi yandaşlara gidiyor. Bu yapılarak her bir proje iki katına çıktı. Hızlı tren projesi tam dört katına bitti. 1 milyar dolara yapılması gereken proje, 4 milyar dolara mal oldu. Cumhuriyet döneminde kazma kürekle 11 bin kilometre demiryolu yapıldı. Enerji demek, kömür, doğalgaz, elektrik demektir. Kömür madenlerinin hepsi devlete aitti. 2002 yılında devletin kömürlerinin çok kötü olduğunu söyleyerek önce kapattılar sonrada yandaşlarına peşkeş çektiler. Devletin kömürünü sonrasında devlet fahiş fiyatlarla almaya başladı. Bunu da yoksul vatandaşa dağıttı. 150 liraya mal olan kömürü Hazine 450 liradan alıyor. Sonra da adı fakire kömür yardımı oluyor."

Türkiye'nin, AKP'nin iktidara geldiğinde yaptığı anlaşma nedeniyle doğalgaza her yıl 550 milyon dolar fazla para ödediğini söyleyen Erdoğdu, bu anlaşmanın süresinin 25 yıl olduğuna dikkat çekti. Erdoğdu şöyle konuştu:

"Telekom'un yüzde 55'i 6 milyar 500 milyon dolara satıldı. Toplamı 11,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Ama asıl değeri 50 milyar dolardır. Bir Telekom'un değeri 50 milyar dolarken, bütün duble yolların maliyeti 10 milyar dolardır. Ülkemiz sürekli cari açık veriyor. Yani başka devletlerden borç alıyoruz. Bugün ülkemizin dış borcu 630 milyar dolardır. Varlığımız ise 230 milyar dolardır. Tam 400 milyar dolar, dış ülkelere borcumuz var. Bu, 2002 yılında 80 milyar dolardı. Bu, milli servetimizin yabancılar tarafından yağmalandığı anlamına gelmektedir. Gerçek yurtsever ve milliyetçiler, CHP'lilerdir. Bu ülkenin madenleri, tarım işletmeleri, perakende mağazaları, tütün şirketleri, Telekom şirketleri, bankalar, borsa yabancıların elindedir. En sonda topraklarımız yabancılara satılıyor. Bunları sadece CHP dile getiriyor. Bu kendi vatanımızda borçlu ve mülksüz köleler haline geldiğimizi gösterir. Türkiye'de vatandaşların bankalarda 1 milyar lira mevduatı var. Bunun yarısı yani 512 milyon lirası bir milyon ve üzeri bakiye veren hesaplarda duruyor. Servetin yarısı milyonerlerin elindedir. Bir milyon ve üzeri 26 bin tane hesap var. Bir kişinin birden fazla hesabı olacağını düşünürsek bu 2 bin 500 kişiye aittir. Yani ülkemizdeki servetin yüzde 99'u, yüzde bire aittir. İşte bizim oy potansiyelimiz, bu yüzde 99'dur."

Panele CHP yöneticileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.