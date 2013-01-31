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Politika

CHP’li Aygün: 'Eşyaya benziyorlar' sözü büyük şair Nazım'ın

Polislerin insandan çok eşyaya benzediklerini söylemesinin ardından gelen tepkilere cevap veren CHP'li Aygün, 'Bu cümle Nazım Hikmet’e ait bir şiirdendir!' dedi

31 Ocak 2013 19:39

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İnsan Hakları Komisyonu’ndaki sözlerinin çarpıtılarak yansıtıldığı gerekçesiyle açıklama yaptı.  Aygün, Terörle Mücadele Polisleri ile ilgili "eşyaya benziyorlar" sözünün dünya şairi Nazım Hikmet’e  ait olduğuna söyledi.

Polislerin insandan çok eşyaya benzediklerini söylemesinin ardından CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e gelen tepkilere Aygün cevap verdi. “Bu cümle Nazım Hikmet’e ait bir şiirdendir! Kendisini yargılayan mahkeme heyetine “İnsandan çok eşyaya benziyorlardı” der Nazım”. Aygün’ün açıklaması şöyle:

 

AKP tetikçisi medyaya göre sözde polislere ‘eşek’ demişim

 

AKP tetikçisi medya şahsıma karşı “yeni ve yine” bir taarruz halinde; sözde polislere "eşek" demişim! Terörle Mücadele Polisleri ile ilgili "eşyaya benziyorlar" sözlerimi bu defa manşet yapmışlar! Bu cümle Nazım Hikmet’e ait bir şiirdendir! Kendisini yargılayan mahkeme heyetine “İnsandan çok eşyaya benziyorlardı” der Nazım. Elbette AKP yalakası din tüccarı medya büyük şair Nazım’ı okumaz. Bunu onlardan beklemiyoruz.

TEM polisleri avukat bürolarını basıyor; avukatları dövüyor; öğrenci evlerini; kültür merkezlerini basıyor; 18 yaşındaki öğrencinin başını kırıyor; mahkeme salonlarında 'terör' estiriyor; sizden ses yok; çünkü Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tetikçisisiniz! Tayyip hedef gösteriyor; hiçbir "özelliği" olmayan özel savcılarınız; “terörle mücadele” polisleriniz Antalya Belediye Başkanı’nı bile gözaltına alarak "terör" estiriyor! Sizden hiçbir ses yok!

Evet tıpkı sabah söylediğim gibi; emekçi binlerce polisimizi tenzih ederek tekrar belirtirim; Terörle Mücadele Şubesi polisleri ve yargı, Cemaatin ve AKP Hükümetinin bir aletidir. Onlar eşyadırlar. Nazım’ın dediği gibi “İnsandan çok eşyaya benziyorlar.” AKP onları barbarca kullanmaktadır. O polisler gibi siz de bir gün halka hesap verirsiniz!

 

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